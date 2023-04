Hertl pomohl hvězdnému obránci k milníku. Nečasovy asistence nestačily

Ani dvě gólové nahrávky Martina Nečase Carolině nestačily k výhře na ledě Ottawy. Hurricanes prohráli 2:3 a nebodovali potřetí za sebou. Asistoval také Tomáš Hertl, jehož San Jose podlehlo Winnipegu 2:6.

Ottawa porazila Carolinu už bez naděje na postup do play off. Senators po první třetině vedli 2:0, ale o náskok přišli. Na obou brankách Hurricanes měl svůj podíl Nečas, jenž se poprvé v kariéře dostal přes 70 kanadských bodů za sezonu a vládne produktivitě svého týmu.

Proti Ottawě se do statistik zapsal ve 36. minutě, kdy v tandemu přenechal puk Brettu Pescemu, jenž snížil na 1:2. Podruhé se rodák z Nového Města na Moravě prosadil v čase 42:23: zapojil se do přesilovkové akce, kterou ranou od modré čáry zakončil obránce Brent Burns.

Ottawa na dvě inkasované branky zareagovala v 50. minutě, o jejím vítězství rozhodl Claude Giroux. Kanadský forvard se podepsal pod všechny branky Senators a překonal metu 1000 bodů v NHL.

"Musím se přiznat, že jsem před začátkem ročníku na překonání 1000 bodů myslel. Nemám to rád, protože mě to odvádí od ideálních výkonů, ale bylo to tak. Je hezké, že jsem na tu metu dosáhl ještě v tomto ročníku," řekl Giroux.

Senators hlavně díky němu bodovali podruhé za sebou, v tabulce Východní konference ale zůstali na 11. místě s nedostižnou ztrátou na osmé NY Islanders. Hurricanes i přes třetí prohru za sebou jsou nadále druhým nejlepším celkem ligy.

"Blíží se play off, takže jsme ve fázi, kdy bychom měli hrát nejlepší hokej. Bohužel se nám zatím nedaří najít správnou cestu k výhrám. Ještě máme dva zápasy, ve kterých musíme ukázat naši kvalitu a dostat se do pohody," uvedl Nečas.

San Jose ve Winnipegu od dvacáté sekundy vedlo, Jets ale ještě v první třetině třemi góly vývoj otočili a v boji o play off získali důležitou výhru. Obě branky Sharks vstřelil Erik Karlsson, jenž jako šestý obránce v historii ligy překonal hranici 100 bodů. Naposledy se to v sezoně 1991/92 povedlo Brianu Leetchovi. Jubilejní bod švédskému bekovi připravil Hertl, s 62 body třetí nejproduktivnější Čech v ročníku.

"Jsem v ideálním fyzickém i psychickém rozpoložení. Každý zápas jsem se snažil hrát co nejlepší hokej a přidávat bod za bodem. Jsem rád, že se mi to povedlo," řekl dvaatřicetiletý Švéd, jenž se zařadil mezi legendy obranných řad. Kromě něho a Leetche se přes stovku dostali také Bobby Orr, Paul Coffey, Al MacInnis a Denis Potvin. Všichni jsou členy hokejové Síně slávy.

Ani Karlssonovy výkony však San Jose v Západní konferenci nestačí na lepší než 14. místo. Winnipeg je osmý a díky výhře se výrazně přiblížil postupu do play off. "Nemá cenu dávat nohu z plynu, nebo se začít radovat. Musíme hrát do té doby, než budeme mít jistotu play off. Je skvělé, že máme osud ve vlastních rukou," řekl obránce Josh Morrissey, jenž proti San Jose zaznamenal gól a dvě asistence a se 75 body je po Karlssonovi druhým nejproduktivnějším bekem ligy.

Jediným celkem, který může Winnipeg ohrozit, je Nashville. Predators zůstali ve hře výhře 3:2 po samostatných nájezdech na ledě Calgary. Přímý souboj o zachování naděje na postup rozhodl ve čtvrté sérii Thomas Novak.

Calgary sice zůstalo deváté, oproti Nashvillu má ale odehráno o zápas víc a ztratilo šanci polepšit si. "Jsem rád, že máme možnost odehrát ještě nějaké zápasy, ve kterých o něco půjde. Zatím stále máme naději," připomněl Novak.

Ve Východní konferenci jsou volná dvě postupová místa. Divokou kartu zatím drží Florida a NY Islanders, oba týmy v pondělí prohrály: Panthers doma s Torontem 1:2 v prodloužení a Islanders 2:5 na ledě Washingtonu. Naději tak stále drží Pittsburgh a Buffalo.

Buffalo je tři body za Pittsburghem, odehrálo však o dva zápasy méně než Florida s Islanders a stále doufá v první postup do play off od roku 2011.

Ottawa - Carolina 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Branky: 6. a 50. Giroux, 18. Stützle - 36. Pesce (Nečas), 43. Burns (Nečas). Střely na branku: 32:29. Diváci: 18.688. Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. Stützle (oba Ottawa), 3. Nečas (Carolina).

Florida - Toronto 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 50. Montour - 38. Matthews, 65. Tavares. Střely na branku: 48:25. Diváci: 18.521. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Samsonov (oba Toronto), 3: Montour (Florida).

NY Rangers - Buffalo 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 22. a 32. Panarin - 49. a rozhodující sam. nájezd Mittelstadt, 15. Peterka. Střely na branku: 28:39. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Levi (Buffalo), 2. Panarin (NY Rangers), 3. Mittelstadt (Buffalo).

Washington - NY Islanders 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

Branky: 1. D. Strome, 2. Sandin, 14. Craig Smith, 56. Wilson, 59. D. Strome - 55. Fasching, 57. Cizikas. Střely na branku: 25:40. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Craig Smith, 3. Strome (všichni Washington).

Detroit - Dallas 1:6 (0:3, 1:3, 0:0)

Branky: 37. Perron - 5. Hintz, 8. Lindell, 13. Dellandrea, 21. J. Robertson, 24. Pavelski, 35. Jamie Benn. Střel na branku: 20:22. Diváci: 17.861. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. Hintz, 3. J. Robertson (všichni Dallas).

Chicago - Minnesota 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Branky: 19. Khaira, 23. A. Bjork - 54. a 57. M. Johansson, 13. Boldy, 59. Nyquist. Střely na branku: 41:22. Diváci: 15.268. Hvězdy zápasu: 1. M. Johansson, 2. Boldy, 3. F. Gustavsson (všichni Minnesota).

Winnipeg - San Jose 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)

Branky: 2. Dubois, 8. Lowry, 15. Connor, 41. Appleton, 46. Morrissey, 48. Scheifele - 1. a 44. E. Karlsson (na druhou Hertl). Střely na branku: 33:21. Diváci: 13.428. Hvězdy zápasu: 1. Morrissey, 2. Lowry (oba Winnipeg), 3. E.Karlsson (San Jose).

Calgary - Nashville 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 28. Stecher, 49. Backlund - 6. Afanasjev, 45. Sanford, rozhodující sam. nájezd Novak. Střely na branku: 45:29. Diváci: 17.359. Hvězdy zápasu: 1. Saros (Nashville), 2. Mangiapane, 3. Huberdeau (oba Calgary).

Arizona - Seattle 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Branky: 10. McBain - 24. Bjorkstrand, 35. Schultz, 37. Beniers, 55. McCann. Střely na branku: 23:37. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Schultz, 2. McCann (oba Seattle), 3. McBain (Arizona).

Los Angeles - Vancouver 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 36. Kaliyev, 45. Gavrikov, 59. Doughty. Střely na branku: 28:20. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Gavrikov 3. Danault (všichni Los Angeles).