Faksa asistoval u výhry Dallasu na ledě Rangers, Matthews nahání Pastrňáka

Útočník Radek Faksa pomohl asistencí na vítězný gól Blakea Comeaua k výhře hokejistů Dallasu v pondělním utkání NHL na ledě New York Rangers 5:3.

Šestadvacetiletý opavský rodák si připsal 18. bod v sezoně. Stars vyhráli potřetí z posledních čtyř zápasů a posunuli se na třetí místo Západní konference.

Hlavní podíl na vítězství Dallasu měl útočník Joe Pavelski, který vstřelil dvě branky. Zkušený americký útočník se v první třetině prosadil dvakrát během 16 sekund v přesilových hrách a otočil stav utkání na 2:1.

Rangers ještě do konce první části vyrovnali zásluhou Bretta Howdena. Dallas o své výhře rozhodl ve druhé třetině, kdy odskočil do dvoubrankového trháku.

Rangers vstřelili všechny tři branky v početní výhodě a v přesilovkách mají třetí nejvyšší úspěšnost v soutěži. Lépe na tom jsou pouze Edmonton a Boston.

"Vypadalo to, jako kdybychom to po třetí inkasované brance vypustili. Prohrávali jsme o gól, stále jsme byli ve hře, ale začali jsme hrát nezodpovědně. Až do toho třetího gólu se mi naše hra líbila, ale pak jsme ustoupili od věcí, které musíme dělat, pokud chceme mít šanci na úspěch," řekl po utkání trenér Rangers David Quinn.

Kanadský obránce zaskakující v útoku Mark Pysyk rozhodl svým prvním hattrickem v NHL o vítězství Floridy v Torontu 5:3. "Mark hrál dnes opravdu výborně," řekl trenér Panthers Joel Quenneville. "Většinou se nespoléháme na jeho produktivitu, ale dnes dal tři důležité góly a hrál prostě skvěle," dodal kouč.

Panthers ve třetí třetině otočili stav z 1:3 na 5:3 a připsali si sedmou výhru z posledních osmi utkání. "První dvě třetiny jsme nehráli podle představ, ale ve třetí jsme to zlomili. Když jsme v úvodu třetí části inkasovali na 1:3, mohli jsme se složit, ale každý na střídačce věděl, že musí zabrat ještě víc a nakonec se nám to vyplatilo," uvedl Pysyk.

Jeden gól Toronta dal Auston Matthews a se 37 trefami se posunul na druhé místo v tabulce střelců NHL po bok Alexandra Ovečkina z Washingtonu. V čele boje o Maurice Richard Trophy je s 38 góly český kanonýr David Pastrňák.

Philadelphia bojující o play off porazila trápící se Detroit 3:0 a posunula se na šesté místo Východní konference. Flyers zvítězili posedmé z posledních deseti utkání, naopak Red Wings utrpěli devátou prohru v řadě.

Gólman Flyers Brian Elliott pochytal všech 16 střel Detroitu a připsal si druhé čisté konto za posledních pět zápasů a jubilejní čtyřicáté v kariéře v NHL. Od zranění svého konkurenta v brance Philadelphie Cartera Harta zaznamenal Elliott čtyři výhry z pěti utkání a má úspěšnost 93,5 procenta.

"Brian dnes neměl tolik zákroků, ale několik jich bylo složitých a on všechno pochytal," chválil brankáře trenér Flyers Alain Vigneault.

Výsledky NHL:

NY Rangers - Dallas 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)

Branky: 3. Bučněvič, 16. B. Howden, 54. Lemieux - 9. a 9. Pavelski, 28. Johns, 32. Comeau (Faksa), 46. Perry. Střely na branku: 36:21. Diváci: 15.779. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. Johns (oba Dallas), 3. Lemieux (NY Rangers).

Toronto - Florida 3:5 (0:1, 2:0, 1:4)

Branky: 24. Tavares, 40. W. Nylander, 41. Matthews - 12., 43., 60. Pysyk, 44. Huberdeau, 51. Hoffman. Střely na branku: 35:22. Diváci: 19.156. Hvězdy zápasu: 1. Pysyk, 2. Hoffman, 3. Matheson (všichni Florida).

Detroit - Philadelphia 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 30. Laughton, 43. K. Hayes, 58. Niskanen. Střely na branku: 16:31. Diváci: 17.526. Hvězdy zápasu: 1. Elliott, 2. Laughton (oba Philadelphia), 3. Bernier (Detroit).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 53 31 12 10 177:137 74 2. Tampa Bay 52 32 5 15 188:145 69 3. Florida 51 29 5 17 188:170 63 4. Toronto 53 28 7 18 191:176 63 5. Montreal 54 24 7 23 167:166 55 6. Buffalo 52 23 7 22 150:161 53 7. Ottawa 52 18 10 24 142:176 46 8. Detroit 54 12 4 38 111:207 28

Metropolitní divize:

1. Washington 53 35 5 13 193:158 75 2. Pittsburgh 52 33 5 14 176:142 71 3. Columbus 53 28 9 16 143:135 65 4. Philadelphia 53 29 7 17 170:157 65 5. NY Islanders 50 29 6 15 146:136 64 6. Carolina 52 30 3 19 166:139 63 7. NY Rangers 51 25 4 22 166:166 54 8. New Jersey 51 18 9 24 137:185 45

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 53 31 8 14 168:150 70 2. Dallas 52 30 4 18 139:132 64 3. Colorado 50 28 6 16 182:149 62 4. Chicago 52 25 6 21 158:163 56 5. Winnipeg 53 26 4 23 158:164 56 6. Nashville 51 24 7 20 169:171 55 7. Minnesota 51 23 6 22 157:172 52

Pacifická divize: