Česká jednička před draftem padá: působí jako hráč, kterého po pár letech vyměníte

Talentovaný český hokejista Eduard Šalé měl být jednou z největších hvězd nadcházejícího draftu NHL. V průběhu sezony však v očích skautů poklesl natolik, že by mohl jít na řadu až na konci prvního kola.

Dvojka draftu Šalé.

Analytik a bývalý generální manažer Calgary Craig Button navnadil na začátku uplynulé sezony české fanoušky prognózou, že křídelník Šalé vyjde v dražbě talentů 2023 na pódium hned po Kanaďanovi Connoru Bedardovi.

Šlo o ojedinělou předpověď, ale i v těch dalších se Šalé zpravidla vešel do elitní desítky.

Ještě v lednu, po mistrovství světa juniorů, viděl Button českého útočníka jako čtvrtého nejlepšího hráče draftu. Za Bedardem a dalšími centry Adamem Fantillim a Leem Carlssonem.

Ve finálním žebříčku přisoudil Šalému sedmou pozici. A právě to je teď nejoptimističtější věštba.

"Vidím v něm elitního ofenzivního křídelníka, jako je Jason Robertson z Dallasu," srovnal Button Šalého s hvězdou, která v uplynulé základní části NHL zazářila 46 góly a 109 body.

"V jeho hře vidím obrovský potenciál a příslib do budoucna," pokračoval analytik na adresu 18letého Čecha. "Týmům bych možná doporučil, aby byly schopné posoudit ne to, co u něj v nedávné době viděly, ale to, čím by jednou mohl být. Vezměte si třeba Pastrňáka, jako hráč z konce prvního kola draftu se stal ligovou superhvězdou."

Ne všichni ale staví Šalého na piedestal. Vlastně se dá říct, že málokdo na draftu přitahuje tolik protichůdných názorů.

U Buttona je český talent v elitní desítce, ale v dalších žebříčcích se objevuje i v té druhé, třetí, nebo dokonce čtvrté.

Nejskeptičtější je web DobberProspects s predikcí 32. místa, což je samotný konec prvního kola. Velký rozdíl oproti Buttonově pohledu.

Když se online deník The Athletic ptal na hráče pro letošní draft, "kteří jsou v mediálním diskurzu přeceňovaní", jméno Šalé padlo od nejmenovaných funkcionářů a skautů z NHL hned několikrát.

Jeden z nich o Čechovi prohlásil: "Jeho soutěživost je hodně znepokojující. Co se týče šikovnosti, patří do elitní lajny, ale máte u něj pocit, že je to takový ten hráč, kterého draftujete, a po několika letech se ho snažíte vyměnit."

Expert z The Athletic Corey Pronman vytknul Šalému vedle slabší soutěživosti také nevyrovnanost výkonů. "Kvůli tomu je těžké za něj horovat, svůj nejlepší hokej ve srovnání se stejně starými hráči předváděl před rokem," dodal.

Šalé celou uplynulou sezonu strávil v áčku extraligové Komety Brno, kde ve 43 zápasech posbíral 14 bodů (7+7), a to při omezeném čase na ledě. Mezi útočníky mužstva byl s icetimem 11:16 až dvanáctý. Jinak reprezentoval osmnáctku na Hlinka Gretzky Cupu i mistrovství světa a dvacítce pomohl k senzačnímu světovému stříbru zápisem 1+5 v sedmi kláních.

Podle Pronmana by mu v draftu měla patřit 24. příčka.

Autoři z The Athletic sestavili i speciální žebříčky, v nichž seřazovali hráče podle střely, chytrosti a tak dále. Šalé pronikl na 11. místo v potenciálu, resp. výkonnostním stropu. Čestnou zmínku (tedy mimo zhruba nejlepších deset) si pak vysloužil za střelu, nahrávku a šikovné ruce.

Nevyrovnanost výkonů a údajný nedostatek soutěživosti ho však v draftu mohou stáhnout dolů, byť o pozici české jedničky by přijít neměl.