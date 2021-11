Drzá Hertlova klička ohromila zámoří. Útočník se blýskl v NHL dvěma góly a přihrávkou

Hokejový útočník Tomáš Hertl zařídil v úterním utkání NHL dvěma góly a asistencí výhru San Jose 5:3 nad Buffalem a byl vyhlášen největší hvězdou zápasu.

Odchovanec pražské Slavie je s pěti trefami nejlepším českým střelcem této sezony. Karel Vejmelka držel čisté konto až do 47. minuty a celkově zastavil 31 z 33 střel při prohře Arizony 0:3 ve Philadelphii.

Hertl poslal svými góly San Jose po vydařených individuálních akcích do dvoubrankového vedení 3:1 a 5:3. Český útočník mohl při první trefě po přihrávce mezi kruhy střílet, ale neukvapil se, zbavil se kličkou do bekhendu blokujícího hráče, přehodil si puk na forhend a skóroval. U druhého gólu zatáhl puk do útočného pásma, drzou kličkou mezi dva beky se prosmýkl do šance a střelou podél pravého betonu zvýšil.

Ninja Hertl scores giving us a 3-1 lead in the second 👏@TomasHertl48 | #SJSharks pic.twitter.com/KDW9nqIdb4 — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) November 3, 2021

Hertl otevřel svůj bodový účet ve třinácté minutě asistencí u trefy Ryana Merkleyho od modré čáry na 2:1. Český útočník ihned vytahoval svému spoluhráči z branky puk, protože se v NHL trefil poprvé.

Vejmelku překonal ze situace dva na jednoho z levé strany střelou bez přípravy Sean Couturier. Před druhým gólem ztratil Dmitrij Jaškin v útočném pásmu puk a český gólman, který už byl v 58. minutě na cestě na střídačku, se rychle vracel zpět a skočil po puku, který jen těsně minul branku. Z dohrávané akce ale zvýšil Scott Laughton a při hře bez gólmana zpečetil výhru Claude Giroux. Čisté konto si připsal Carter Hart, který kryl 29 střel.

Vejmelka, který byl zvolen třetí hvězdou zápasu, tak stále čeká na svou první výhru v NHL, byť v žádném z posledních tří startů nepustil více než dvě branky. Doplácí na nízkou produktivitu Arizony, která v deseti odehraných utkáních vstřelila jen třináct branek, a například Jaškin ještě vůbec nebodoval. Coyotes jsou v lize s jedním bodem poslední a podobně odstartovali sezonu i před čtyřmi lety, kdy prohráli úvodních jedenáct zápasů.

Toronto - Vegas 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 23. a 40. Matthews, 12. Marner, 43. W. Nylander. Střely na branku: 33:26. Diváci: 18.689. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Campbell, 3. Marner (všichni Toronto).

Montreal - Detroit 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky: 3. Suzuki, 10. J. Anderson, 58. Gallagher. Střely na branku: 41:22. Diváci: 19.547. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki, 2. J. Anderson, 3. Allen (všichni Montreal).

Philadelphia - Arizona 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky: 47. Couturier, 58. Laughton, 59. Giroux. Střely na branku: 34:29. Karel Vejmelka odchytal 59:45 minuty, inkasoval dvě branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 93,9 procenta. Diváci: 16.057. Hvězdy zápasu: 1. Couturier, 2. Hart (oba Philadelphia), 3. Vejmelka (Arizona).

Minnesota - Ottawa 5:4 v prodl. (3:1, 1:3, 0:0 - 1:0)

Branky: 4. a 31. M. Foligno, 5. Addison, 14. Sturm, 63. Kaprizov - 11. N. Paul, 23. Batherson, 24. Norris, 28. Tierney. Střely na branku: 43:28. Diváci: 15.276. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. M. Foligno (oba Minnesota), 3. Batherson (Ottawa).

Winnipeg - Dallas 4:3 v prodl. (1:1, 2:0, 0:2 - 0:0)

Branky: 11. Stastny, 21. Morrissey, 28. Dubois, rozhodující sam. nájezd Scheifele - 17. Jamie Benn, 50. Robertston, 54. Seguin. Střely na branku: 35:27. Diváci: 13.174. Hvězdy zápasu: 1. Morrissey, 2. Dubois (oba Winnipeg), 3. Seguin (Dallas).

Calgary - Nashville 2:3 v prodl. (1:2, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky: 12. M. Tkachuk, 44. Kylington - 11. Kunin, 19. F. Forsberg, 62. Duchene. Střely na branku: 40:22. Diváci: 14.324. Hvězdy zápasu: 1. Saros (Nashville), 2. M. Tkachuk (Calgary), 3. Duchene (Nashville).

Vancouver - NY Rangers 3:2 v prodl. (0:0, 0:2, 2:0 - 1:0)

Branky: 42. a 63. J.T. Miller, 46. Podkolzin - 23. Zibanejad, 34. Panarin. Střely na branku: 36:25. Diváci: 18.257. Hvězdy zápasu: 1. Garland (Vancouver), 2. Panarin (NY Rangers), 3. J.T. Miller (Vancouver).

Anaheim - New Jersey 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky: 24. a 44. Terry, 13. Getzlaf, 48. Lundeström. Střely na branku: 27:28. Diváci: 13.252. Hvězdy zápasu: 1. Terry, 2. Getzlaf, 3. Gibson (všichni Anaheim).

San Jose - Buffalo 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Branky: 27. a 52. Hertl, 8. Dahlen, 13. Merkley (Hertl), 47. Ferraro - 9. a 59. Skinner, 34. Caggiula. Střely na branku: 27:28. Diváci: 10.059. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Ferraro, 3. Merkley (všichni San Jose).