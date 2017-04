Po kolapsu Neuvirtha musel do výstroje. Nouzový brankář ozvláštnil černý víkend Philadelphie

před 1 hodinou

Fanoušci hokejové Philadelphie zažili trpký víkend. Nejdřív sledovali, jak kolabuje český brankář Neuvirth. Den nato je skolil třetí nepostup do bojů o Stanley Cup za posledních pět let.

Praha - Philadelphii o víkendu de facto skončila sezona, naděje na play-off definitivně vyprchala. Vše ale mohlo být ještě horší. Stačilo, aby Michal Neuvirth neukázal po kolapsu zdvižený palec.

Český gólman v osmé minutě klání proti New Jersey nečekaně padl na záda a zhruba minutu bezvládně ležel. Po bleskovém zásahu zdravotníků zamířil do nemocnice (více ZDE). Ačkoliv vědomí nabyl poměrně rychle, vystrašil všechny přihlížející. Včetně nouzového brankáře domácích Erica Semborskiho. "Vypadalo to děsivě. Hodně mě to znepokojilo," přiznal.

Zároveň ale musel sejít do šatny, aby rychle oblékl výstroj a kryl záda Anthonymu Stolarzovi, který Neuvirtha nahradil.

Semborski před víkendem vůbec nečekal, že bude sedět na střídačce Flyers a zažije okouzlující atmosféru slavné NHL, ale nahrály mu nenadále okolnosti, respektive chaos na brankářském postu.

Plánoval klidný večer, pak běžel pro brusle

Steve Mason v sobotu odpoledne - tedy pár hodin před střetem s New Jersey - oznámil, že je nemocný a nemůže chytat. Vedení klubu proto narychlo povolalo z farmy Stolarze. Ale protože nevědělo, zda perspektivní nováček dorazí včas, oslovilo také Semborskiho.

"Plánoval jsem klidný večer s kamarády," prozradil 23letý muž, který ve Philadelphii dělá mládežnického trenéra. "Zavolali mi a zeptali se, jestli můžu dorazit. Já na to: 'Jasně, žádný problém. Jsem doma, mám výstroj.' Pak mi došlo, že jsem si v kanceláři zapomněl brusle, takže jsem musel běžet zpátky do práce."

Měl honičku, ale zápas stihl. Stejně jako Stolarz. Ten sice propásl rozbruslení a Neuvirtha musel zastoupit už v čase 7:37, ale byl bezchybný. Pochytal všech 26 střel a slavil hladkou výhru 3:0.

Do brány nakoukl i Semborski, 25 vteřin před koncem zpozorněl při buly ve vlastním obranném pásmu. Rozhodčí ale dali jasně najevo: "Tohle nejde!" Bývalý univerzitní gólman mohl zasáhnout do hry pouze v případě Stolarzova zranění. Putoval tedy zpátky na lavičku, kde pokračoval v hltání atmosféry. Roli nouzového brankáře už letos zažil díky Chicagu, ale tentokrát měl silnější zážitek, neboť vypomohl svému oblíbenému týmu.

Nouzový gólman Eric Semborski musel z brány pryč. | Video: YouTube

Úžasná série přišla vniveč

Flyers každopádně nejásali dlouho, o den později prohráli na půdě newyorských Rangers 3:4 a definitivně ztratili šanci na účast ve vyřazovacích bojích.

"Tenhle rok jsme měli hodně příležitostí, jak získat body," prohlásil smutný kapitán Claude Giroux. "Problém byl v tom, že jsme ve třetích třetinách nedokázali rozhodnout těsné zápasy."

Tým Neuvirtha, Jakuba Voráčka a Radka Gudase neodvrátil předčasnou dovolenou potřetí za posledních pět let. Po úspěšných rocích tudíž zapadl do ligového průměru. V prosinci přitom udivil šňůrou deseti výher. Že po takovém počinu nepostoupí do play-off, čekal málokdo, neboť v historii NHL se to nikdy nestalo. Až teď.

