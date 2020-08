Columbus vyřadil Toronto a postoupil do prvního kola play off NHL

Hokejisté Columbusu porazili Toronto v rozhodujícím utkání kvalifikace 3:0, sérii vyhráli 3:2 a postoupili do prvního kola play off NHL. Dallas zdolal ve skupině o umístění St. Louis 2:1 po nájezdech a do vyřazovací části půjde v Západní konferenci ze třetího místa.

Columbus se ujal vedení v sedmé minutě nenápadnou střelou Zacha Werenského od modré čáry. Puk se do branky dostal od chráničů bránícího Tysona Barrieho. Aktivnější Toronto mohlo v závěru úvodní třetiny vyrovnat: John Tavares měl před sebou odkrytou branku, ale trefil tyč. Druhý gól přidal v 52. minutě Liam Foudy, který střelou z ostrého úhlu našel volné místo v postoji Frederika Andersena. Toronto v předchozím duelu prohrávalo ještě v 57. minutě 0:3, ale třemi góly při hře bez brankáře vyrovnalo a v prodloužení rozhodlo. Tentokrát si už Columbus nenechal postup sebrat a kapitán Nick Foligno zpečetil výhru při power play. Hrdina utkání Joonas Korpisalo kryl 33 střel a podruhé v sérii udržel čisté konto. Columbus se v prvním kole utká s Tampou Bay, kterou minulý rok vyřadil z pozice velkého outsidera nečekaně hladce 4:0 na zápasy. St. Louis v souboji dvou týmů, které byly v tabulce skupiny o umístění po dvou prohrách bez bodu, otevřel skóre z první šance. Střelou z mezikruží se prosadil Robert Thomas. Dallas vyrovnal až 31 sekund před koncem třetí třetiny, když ranou zpoza levého kruhu zamířil přesně Joe Pavelski. V nájezdech uspěl pouze Denis Gurjanov. Oba finalisté minulého ročníku St. Louis i Boston vedli před přerušením základní části v březnu své konference, ale v bojích o umístění prohráli všechny tři zápasy. Bruins, kteří získali v nedohrané základní části Prezidentovu trofej pro nejlepší tým, podlehli v závěrečném utkání ve skupině o nasazení Washingtonu 1:2 a do play off půjdou ze čtvrtého místa Východní konference. Boston bude hrát v 1. kole s Carolinou, Capitals narazí na New York Islanders. Související Je s NHL konec? bál se kvůli rakovině. Teď Voráčkův parťák vyhlíží senzační návrat Jednou asistencí se na prvním vítězství Washingtonu podílel obránce Michal Kempný. V dresu Capitals nechyběl ani útočník Jakub Vrána, naopak nenastoupil zadák Radko Gudas, jehož nahradil v sestavě Slovák Martin Fehérváry. Gólman Vítek Vaněček i potřetí kryl z lavičky záda Bradenu Holtbymu a na svou premiéru v NHL stále čeká. V dresu poražených si připsali po gólové přihrávce útočníci David Krejčí a Ondřej Kaše, který se po pozdějším připojení k týmu kvůli karanténě zařadil do sestavy Bruins poprvé v dohrávce sezony. Naopak i potřetí vyšel naprázdno kanonýr David Pastrňák, který díky 48 gólům v základní části získal spolu s Rusem Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce a s 95 body byl třetí v produktivitě. Bezbrankový stav prolomil 16 sekund před koncem úvodního dějství T.J. Oshie. Šanci vyrovnat měl ve 25. minutě Kaše, ale ztroskotal na Holtbym. V čase 42:49 se dostal k vyhozenému puku za obranu Bruins Tom Wilson a z levého kruhu zamířil k protější tyči. Druhou přihrávku si připsal Kempný. Boston v 51. minutě jen zkorigoval výsledek. Krejčí předal kotouč Kašemu, který projel do útočného pásma a vysunul Jakea DeBruska, jenž prostřelil Holtbyho mezi betony. Výsledky kvalifikace NHL: Východní konference (Toronto): Kvalifikace play off - 5. zápas: Toronto - Columbus 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Branky: 7. Werenski, 52. Foudy, 60. N. Foligno. Střely na branku: 33:22. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Werenski, 3. Foudy (všichni Columbus). Konečný stav série: 2:3. O nasazení do play off: Washington - Boston 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Branky: 20. Oshie, 43. T. Wilson (Kempný) - 51. DeBrusk (O. Kaše, Krejčí). Střely na branku: 25:31. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. Oshie (oba Washington), 3. DeBrusk (Boston). Západní konference (Edmonton): O nasazení do play off: St. Louis - Dallas 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0) Branky: 4. Thomas - 60. Pavelski, rozhodující sam. nájezd Gurjanov. Střely na branku: 22:38. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Allen (St. Louis), 2. Pavelski, 3. Chudobin (oba Dallas). Konečné tabulky skupin o nasazení do play off NHL: Východní konference: 1. Philadelphia 3 3 0 0 11:3 6 2. Tampa Bay 3 2 0 1 7:8 4 3. Washington 3 1 1 1 5:7 3 4. Boston 3 0 0 3 4:9 0 Západní konference: 1. Vegas 3 3 0 0 15:10 6 2. Colorado 3 2 1 0 9:5 5 3. Dallas 3 1 0 2 5:10 2 4. St. Louis 3 0 1 2 6:10 1