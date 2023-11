Český útočník radil princi Harrymu. Říkal jsem mu, že už je čas, smál se Hertl

Vzácné setkání má za sebou v NHL útočník Tomáš Hertl ze San Jose. Pondělní zápas jeho týmu na ledě Vancouveru zahájil po boku českého hokejisty slavnostním buly britský princ Harry.

Vévoda ze Sussexu zavítal do kanadského města proto, že právě Vancouver a Whistler budou v únoru 2025 hostit Invictus Games pro zraněné vojáky a veterány.

Akci, která se koná od roku 2014 a má za sebou šest ročníků, založil a je nadále jejím patronem.

Před utkáním se princ Harry zhostil v Rogers Areně slavnostního vhazování a dočkal se od diváků bouřlivého a vřelého přijetí.

Zapózoval ve středovém kruhu s oběma kapitány - Hertlem, jenž jako jeden z asistentů zaskakuje za zraněného tradičního šéfa Logana Coutureho, a domácím Quinnem Hughesem.

Zápas pak sledoval z hlediště po boku své manželky Meghan.

"Byl to samozřejmě úžasný okamžik, to je jasné, když se vám naskytne příležitost potřást si rukou s princem Harrym," svěřil se Hertl.

Postaral se o úsměvný moment, když už se mu zdálo, že pózování fotografům trvá příliš dlouho, a členovi britské královské rodiny napověděl.

"Říkal jsem mu jen, že už je čas, aby ten puk pustil, protože on ho pořád držel a usmíval se. Tak jsem ho jen upozornil, že by měl puk vhodit na led," popsal s úsměvem.

"Nejspíš na to celé nikdy nezapomenu, ale bylo by to ještě lepší, kdybychom vyhráli a získali dva body," doplnil po prohře 1:3.

Sám před zraky vzácných hostů skóroval, když se po 48 vteřinách třetí třetiny prosadil v přesilovce pohotovou dorážkou a snížil manko hostů na 1:2 svým čtvrtým gólem v sezoně.

Český útočník svým zásahem odčinil zaváhání ze závěru druhého dějství. Nejprve domácí zblokovali jeho přihrávku z pozice na modré čáře, a Sharks tak při početní výhodě ztratili útočné pásmo.

Následně se Hertl nechal přetlačit v rohu u vlastní branky a Sam Lafferty v oslabení skóroval.

"V přesilovkách musíme být lepší. A platí to hlavně pro mě," kál se Hertl. "V takové situaci to musím zvládnout líp. Nelze si nechat dát gól v poslední vteřině třetiny, to nesmíme dopustit," dodal.

Sharks jsou nadále posledním týmem ligy, který se ještě nedostal s bodovým ziskem do dvouciferných čísel. Z 18 utkání získali jen sedm bodů.

"Alespoň nějaká pozitiva si ale z toho zápasu můžeme vzít. Odehráli jsme výbornou první třetinu a všechno mohlo být jinak, kdybychom během ní dali dva tři góly. Šance jsme na to měli. Musíme být ještě o něco hladovější," apeloval Hertl.