Čekání na Jágra se protahuje. Nenastoupí ani proti New Jersey

před 1 hodinou

Jaromír Jágr bude chybět už v šestém duelu v řadě, podle trenérů by ale mohl nastoupit v úterý.

Calgary - Český hokejový útočník Jaromír Jágr bude po zranění v dolní části těla chybět Calgary i dnešním domácím utkání proti New Jersey. Pětačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL vynechá už šestý duel v řadě, ale podle trenéra Glena Gulutzana by se mohl vrátit do sestavy už v úterý proti Vancouveru.

Podle deníku Calgary Herald Jágra stále ještě nepustí do hry problémy s třísly. "Ale věříme, že úterý by mohl být ten správný den," řekl listu Gulutzan k možnosti Jágrova návratu. "Chceme si být jistí, že máme jeho zranění pod kontrolou. Ale cítí se stále lépe. Směřuje to k jeho návratu někdy příští týden, doufejme, že v úterý."

Jágr v úterý uvedl, že nechce návrat uspěchat. "Chci se vrátit připravený a pomoci týmu. Nechci se vrátit jen tak, abych byl na ledě. To bych nebyl já. Možná bych to udělal někdy na začátku kariéry… Ale teď chci být hlavně zdravý," prohlásil tehdy pro web NHL.

Jágr se zranil v průběhu první třetiny utkání s Minnesotou 21. října, kdy stihl odehrát jen čtyři střídání. Bylo to jeho páté vystoupení v sezoně za tým, s kterým podepsal jako nechráněný volný hráč těsně před startem sezony roční kontrakt, a má na kontě dvě asistence. Flames bez české hvězdy vyhráli tři z pěti zápasů.

V minulé sezoně sehrál Jágr za Floridu všech 82 zápasů základní části. V lize má odehráno 1716 duelů a útočí na rekord NHL. Ten drží Gordie Howe s 1767 utkáními.