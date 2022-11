"Nejlepší brankář příštího draftu." Český hokej má šanci na historický úspěch

Česko může mít v příštím draftu hokejové NHL poprvé v historii nejvýše postaveného brankáře. Zámořské kluby zaujal Michael Hrabal, který před sezonou odešel z pražské Sparty do americké juniorky, aby se připravil na tamní univerzitu.

O české gólmany je navzdory sešupu tuzemského hokeje stále zájem. V posledních letech velebili skauti třeba Jakuba Škarka či Lukáše Dostála. Oba však v draftu NHL skončili "až" ve třetím kole.

Hrabal má nyní šanci na první kolo, kde se čeští brankáři téměř vůbec neobjevují. Pronikl tam jen Marek Schwarz, kterého si St. Louis před 18 lety vybralo na 17. pozici. Tehdy šli z gólmanů ještě dříve na řadu Američan Al Montoya a Kanaďan Devan Dubnyk.

To Hrabal může být mezi brankáři jedničkou, což by byl mimořádný úspěch.

Od Centrálního úřadu skautingu NHL dostal známku A, která značí šanci na první kolo, jako jeden ze dvou gólmanů. Tím druhým je Kanaďan Carson Bjarnason. Z jiných žebříčků je ale patrné, že větší pozornost momentálně budí Hrabal.

"Má předpoklady k tomu, aby se stal týmovou jedničkou v NHL," zhodnotil 17letého Čecha pro web EP Rinkside nejmenovaný skaut. "Je obrovský, fyzicky zdatný a inteligentní. Jde jen o to, aby letos a v dalších letech předváděl vyrovnané výkony. Pravděpodobně půjde na řadu ve druhém kole."

Do druhého kola, konkrétně na celkové 34. místo, zařadil Hrabala také novinář Scott Wheeler, který dlouhodobě sleduje mládežnický hokej a skládá draftové žebříčky. Později však připustil, že by Hrabal mohl vylétnout do prvního kola.

Největším Hrabalovým fanouškem je zatím hokejový analytik Chris Peters, který z českého gólmana udělal předběžnou šestnáctku.

"Je to nejlepší brankář na příštím draftu," napsal. "Má fyzické parametry, po kterých kluby NHL prahnou. Se 198 centimetry je nadprůměrně vysoký a k tomu přidává vynikající koordinaci. Nedělá zbytečné pohyby, hru má pod kontrolou. Také si dokáže najít vystřelený puk, když je před ním skrumáž."

Hrabala hokejově vychovala pražská Hvězda, později přešel do Sparty. Na rozdíl třeba od Jakuba Škarka však nezaujal tím, že by od 15 let chytal mezi muži. Dosáhl "pouze" na juniorku.

Ve Spartě sice pro stávající sezonu mohl podepsat profesionální kontrakt a nakouknout do extraligy, ale dal přednost americké juniorce USHL, kde chytá za Omahu. V prvních osmi zápasech dosáhl na skvělou procentuální úspěšnost zákroků 92,6.

"Jsem nadšený, kvalita hokeje v této lize je úžasná. Také mě tady uvidí hodně skautů," vyprávěl před časem.

Do USHL však odešel především proto, aby se aklimatizoval ve Spojených státech, než v roce 2024 nastoupí na UMass Amherst, poměrně výběrovou univerzitu v Massachusetts, s níž s předstihem uzavřel dohodu.

Mezitím by měl být oporou mládežnických reprezentací Česka. Z velkých turnajů zatím okusil poslední Hlinka Gretzky Cup, neoficiální mistrovství světa dorostenců, kde jako jednička dovedl mužstvo ke čtvrtému místu.

Pokud Hrabal pronikne do prvního kola příští dražby nadějí, s největší pravděpodobností tam nebude jediným Čechem. Ještě větší šanci má křídelník brněnské Komety Eduard Šalé, který podle řady žebříčků patří mezi deset největších talentů.

U brankářů je nicméně senzací jakákoliv přítomnost v elitní dvaatřicítce. Za posledních pět let do ní pronikli jen čtyři. Mnohé kluby totiž gólmany považují za rizikové zboží, do kterého je lepší investovat v pozdějších kolech draftu. Hrabal tedy nemá nic jistého.