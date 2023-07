Konec legendy má katapultovat Zachu. A Pastrňák s céčkem? Jiní si ho prý zaslouží víc

Poté, co hvězdný Kanaďan Patrice Bergeron ukončil kariéru, hledá hokejový Boston nového kapitána a nového prvního centra. V obou případech jsou ve hře Češi.

Fanoušci bostonských Bruins se v anketě před pár týdny rozdělili takřka na dvě poloviny. Jedna očekávala, že si Bergeron kariéru ještě protáhne, druhá tipovala kapitánův konec.

Jak se ukázalo v tomto týdnu, pravdu měli pesimisté. V Bostonu zavládl smutek.

Bergeronovi je sice už 38 let, ale v uplynulé sezoně stále patřil k naprosté špičce. Vyhrál skoro 62 procent vhazování a nasbíral 58 bodů (27+31) v 78 zápasech. K tomu hrál výborně směrem dozadu. Tak výborně, že pošesté vyhrál Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka NHL.

Bruins si teď musejí poradit bez něj. A nejspíš i bez dalšího středního útočníka Davida Krejčího, který naposledy uvedl, že na 99 procent nezačne sezonu nikde. Vedení massachusettského klubu už s ním raději nepočítá.

Hledají se tak noví centři číslo jedna a dva.

Teoretických možností je hodně. Bruins po otevření trhu přivábili Morgana Geekieho, Jespera Boqvista, Patricka Browna či Jaysona Megnu. K tomu by měli prodloužit spolupráci s Trentem Fredericem a na farmě si piplají Georgije Merkulova, Johna Beechera nebo Marca McLaughlina. Na centru můžou hrát všichni jmenovaní.

Hlavními favority na vedení prvního a druhého útoku jsou však momentálně Pavel Zacha a Charlie Coyle. Prvně jmenovaný odehrál většinu minulého ročníku na levém křídle druhé formace, Coyle vedl tu třetí.

"Centrem elitní lajny s největší pravděpodobností bude Zacha, a to s Davidem Pastrňákem na pravém křídle," napsal web The Athletic.

Nalevo by pak mohl stát Brad Marchand, tím by vznikla papírově nejsilnější formace týmu. Stanice NBC však s ohledem na dřívější spolupráci vidí Marchanda vedle Coylea a Jakea DeBruska.

S českým duem by v takovém případě nejspíš nastupoval 34letý křídelník James van Riemsdyk, který v posledních letech ztratil pověst 30gólového střelce a s Bostonem podepsal roční smlouvu na "pouhý" milion dolarů.

"Co se týče prvních dvou centrů, tak přejít z Bergerona a Krejčího na Coylea a Zachu je významný sešup. Neznamená to, že Coyle nebo Zacha nejsou produktivní hráči, ale není to kalibr na boj o Stanley Cup," shrnul situaci Nick Goss z NBC.

Po konci Bergerona řeší Bruins také to, komu nově připadne kapitánské céčko.

"Myslím, že mají z čeho vybírat," prohlásil jejich bývalý trenér Bruce Cassidy. "O slovo se hlásí nová kostra mužstva. Máte tam Pastrňáka, máte McAvoye, prostě více kluků. A pak je tu samozřejmě Marchand, který s Bergeronem utvářel dřívější týmovou kostru. Za mě je to chlap, který hrozně vyrostl herně i co se týče vůdcovských schopností."

Zámořská média se vesměs shodují, že dalším kapitánem Bostonu by měl být právě Marchand. Je mu ale už 35 let a za necelé dva roky mu skončí smlouva. V budoucnu by se tak mohl dočkat mladý obránce Charlie McAvoy. Nebo Pastrňák.

"Marchand a McAvoy si céčko zaslouží víc, ale dát ho Pastrňákovi by určitě chyba nebyla," dodal novinář Goss.