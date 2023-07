Konec legendy má katapultovat Zachu. A Pastrňák s céčkem? Jiní si ho prý zaslouží víc

Poté, co hvězdný Kanaďan Patrice Bergeron ukončil kariéru, hledá hokejový Boston nového kapitána a nového prvního centra. V obou případech jsou ve hře Češi.

Fanoušci bostonských Bruins se v anketě před pár týdny rozdělili takřka na dvě poloviny. Jedna očekávala, že si Bergeron kariéru ještě protáhne, druhá tipovala kapitánův konec.

Jak se ukázalo v tomto týdnu, pravdu měli pesimisté. V Bostonu zavládl smutek.

Bergeronovi je sice už 38 let, ale v uplynulé sezoně stále patřil k naprosté špičce. Vyhrál skoro 62 procent vhazování a nasbíral 58 bodů (27+31) v 78 zápasech. K tomu hrál výborně směrem dozadu. Tak výborně, že pošesté vyhrál Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka NHL.

Bruins si teď musí poradit bez něj. A nejspíš i bez dalšího středního útočníka Davida Krejčího, který naposledy uvedl, že na 99 procent nezačne sezonu nikde. Vedení massachusettského klubu už s ním raději nepočítá.

Hledají se tak noví centři číslo jedna a dva.

Teoretických možností je hodně. Bruins po otevření trhu přivábili Morgana Geekieho, Jespera Boqvista, Patricka Browna či Jaysona Megnu. K tomu by měli prodloužit spolupráci s Trentem Fredericem a na farmě si piplají Georgije Merkulova, Johna Beechera nebo Marca McLaughlina. Na centru můžou hrát všichni jmenovaní.

Hlavními favority na vedení prvního a druhého útoku jsou však momentálně Pavel Zacha a Charlie Coyle. Prvně jmenovaný odehrál většinu minulého ročníku na levém křídle druhé formace, Coyle vedl tu třetí.

"Centrem elitní lajny s největší pravděpodobností bude Zacha, a to s Davidem Pastrňákem na pravém křídle," napsal web The Athletic.

Nalevo by pak mohl stát Brad Marchand, tím by vznikla papírově nejsilnější formace týmu. Stanice NBC však s ohledem na dřívější spolupráci vidí Marchanda vedle Coylea a Jakea DeBruska.

S českým duem by v takovém případě nejspíš nastupoval 34letý křídelník James van Riemsdyk, který v posledních letech ztratil pověst 30gólového střelce a s Bostonem podepsal roční smlouvu na "pouhý" milion dolarů.

"Co se týče prvních dvou centrů, tak přejít z Bergerona a Krejčího na Coylea a Zachu je významný sešup. Neznamená to, že Coyle nebo Zacha nejsou produktivní hráči, ale není to kalibr na boj o Stanley Cup," shrnul situaci Nick Goss z NBC.

Po konci Bergerona řeší Bruins také to, komu nově připadne kapitánské céčko.

"Myslím, že mají z čeho vybírat," prohlásil jejich bývalý trenér Bruce Cassidy. "O slovo se hlásí nová kostra mužstva. Máte tam Pastrňáka, máte McAvoye, prostě více kluků. A pak je tu samozřejmě Marchand, který s Bergeronem utvářel dřívější týmovou kostru. Za mě je to chlap, který hrozně vyrostl jak herně, tak co se týče vůdcovských schopností."

Zámořská média se vesměs shodují, že dalším kapitánem Bostonu by měl být právě Marchand. Je mu ale už 35 let a za necelé dva roky mu skončí smlouva. V budoucnu by se tak mohl dočkat mladý obránce Charlie McAvoy. Nebo Pastrňák.

"Marchand a McAvoy si céčko zaslouží víc, ale dát ho Pastrňákovi by určitě chyba nebyla," dodal novinář Goss.