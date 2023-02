Jsem zdrcený, líčí hráč útrapy v Bostonu. Klub ho kvůli platu odsunul místo Čecha

Hokejový Boston je momentálně nejlepším týmem severoamerické NHL a řada jeho hráčů prožívá životní sezonu. Minimálně jeden však tiše trpí. Je jím obránce Mike Reilly, který z nehokejových důvodů spadl na farmu.

V minulé základní části byl díky 17 bodům (4+13) třetím nejproduktivnějším bekem Bruins. Většinu té letošní však 29letý Američan Reilly strávil na farmě v Providence, což vůbec neodpovídá jeho kvalitě.

V hlavním mužstvu odehrál jen deset zápasů a připsal si jednu nahrávku. V průměru na ledě trávil necelých 17 minut.

V první půlce listopadu však spadl do nižší AHL. "Byl jsem z toho dost zdrcený, vlastně pořád jsem. Cítím, že bych měl hrát nahoře," líčil nedávno webu The Athletic.

Zdaleka není jediný, kdo si to myslí. Podle odborníků Reilly na NHL jednoznačně má. V létě sice prodělal operaci kotníku, ale nijak zvlášť ho nepoznamenala. Stále je to platný zadák se slušnou rozehrávkou.

Do Providence spadl po návratu klíčového beka Charlieho McAvoye, který začátek sezony zmeškal kvůli zranění ramene.

Reilly se přitom na bostonskou soupisku vejít mohl. Vedle McAvoye, Hampuse Lindholma, Matta Grzelcyka, Connora Cliftona, Dereka Forborta a Brandona Carla mohl zastat minimálně roli sedmého beka.

Ta ale připadla českému obránci Jakubu Zbořilovi. Důvod je zřejmý. Zbořil sice za Reillym kvalitativně lehce zaostává, ale je mu teprve 25 let a pod platovým stropem zabírá jen kolem milionu dolarů. Kdyby šel na farmu on, na listině volných hráčů, v jeho případě nutné zastávce, by po něm pravděpodobně sáhla konkurence.

To o čtyři roky staršího Reillyho s roční gáží tři miliony pro tuto i příští sezonu jen tak někdo "neukradne".

Ve stávajícím ročníku se na listině volných hráčů ocitl hned několikrát. V prvních případech to ale nic neznamenalo. Generální manažer Don Sweeney poslal beka jakoby na farmu, aby by při přesunech jiných hokejistů ukočíroval extrémně napjatý platový strop. Fyzicky Reilly zůstával v NHL.

V listopadu ale musel do Providence odejít skutečně, pro jeho třímilionový plat už Sweeney nenašel místo.

"Vím, proč jsem tady. Že je to víceméně kvůli platovému stropu," řekl Reilly ke svému pobytu v AHL, kde pravidelně nastupuje po dlouhých šesti letech a zatím má po 20 zápasech skvělých 14 bodů (4+10).

"Když mě poslali dolů, určitě jsem si prožil pár těžkých dnů. Cítil jsem se dost trapně. Dost lidí si asi říkalo, co se stalo, protože ne každý to sleduje podrobně jako moji nejbližší," dodal Američan.

Není jasné, kdy a jestli vůbec se v aktuálním ročníku vrátí do Bostonu. Možností je přijít na play off, kdy už na platovém stropu nezáleží, případně zaplnit díru po zraněném spoluhráči. Momentálně jsou však na marodce Bruins jen útočníci včetně Tomáše Noska.

Manažer Sweeney ví, že Reilly na farmu nepatří. Podle novináře Elliottea Friedmana se ho tak už ke konci listopadu snažil vyměnit. Kluby však znepokojuje obráncova relativně vysoká smlouva, proto si ho nikdo nestáhl z listiny volných hráčů.

Když Reilly dostal otázku, jestli by byl ochotný se stěhovat, odpověděl, že neví. "Proběhla nějaká komunikace, ale abych byl upřímný, dostal jsem se do stavu, kdy už nechci nic slyšet. To jsem řekl svému agentovi. Vlastně ani moc říkat nemusím, je to v rukách generálního manažera," podotkl.