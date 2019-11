Špína i "vězeňské" sprchy na cestách a spor o drogy. Aneb když jsou hráči NHL upřímní

Hokejisté NHL nesnášejí výjezdy do Winnipegu, za nejhoršího hostitele považují Washington a angažmá v nově vznikajícím klubu je vcelku láká. Také jsou spíš rádi, že liga netrestá rekreační drogy.

"Winnipeg je prostě depresivní. Proto ani nechcete vyjít z hotelu, abyste si dali kafe."

Autorem výroku je hokejista zámořské NHL, který anonymně odpovídal na otázku, ze kterého města v lize má největší hrůzu. Stanice ESPN tímto způsobem kladla různé dotazy padesátce hráčů.

Hned 42 procent z nich považuje za nejděsivější destinaci pro venkovní trip právě kanadský Winnipeg:

"Vždycky je tam zima. Navíc hrajete proti těžkému soupeři. A město jako takové je dost špinavé - procházíte se po ulici a po návratu máte nutkání si umýt obličej. Na Winnipegu není vůbec nic zajímavého."

Populární není ani Edmonton (10 procent) a Buffalo (34), které tak získalo nechtěný primát mezi americkými destinacemi:

"V Buffalu pokaždé bývá zima a tma. Mám seznam osmi týmů, kam mě nemůžou vytrejdovat, a Sabres jsou jedním z nich."

Pokud jde o šatny pro hosty, hokejisté nejraději pokládají svou bagáž v Edmontonu (40 procent), Las Vegas (28) a Detroitu (20), což není příliš překvapivé. Právě na těchto místech nedávno vyrostly nové stadiony, které nabízejí maximální pohodlí. Naopak nejhorší "uvítání" pociťují hráči v Carolině (18), Bostonu (34) a Washingtonu (42):

"Boston je brutální. Jste přímo u ledu, takže je vám zima. Necítíte komfort. Přitom když ho cítíte, hrajete dobře. Asi právě proto dávají hostům takovou šatnu. Chtějí mít výhodu."

"Sprchy ve Washingtonu jsou strašně špatné. Jako ve vězení. Uprostřed je jedna konstrukce, ze které všechno stříká. Nevadí mi, že se někdo sprchuje hned vedle mě, ale prostě je to řešené fakt divně."

Na podzim 2021 zažije řada hráčů nedobrovolné stěhování. Do zámořské soutěže vstoupí klub ze Seattlu, který podle stanice Sportsnet dostane jméno už při lednové All-Star přestávce. Zatímco někteří hokejisté chtějí zůstat tam, kde jsou, jiným - a je jich 60 procent - by nevadilo, kdyby je rozšiřovací draft zavál k ligovému nováčkovi:

"Seattle je skvělé město a zdá se, že do nového stadionu investují hodně peněz, takže bude parádní. Naposled s Vegas to fungovalo, takže proč ne? Myslím, že bych si takové angažmá užil."

NHL a drogy

Stanice ESPN s padesátkou respondentů řešila také kontroverzní téma, a to postoj k rekreačním drogám, jako jsou marihuana a kokain, jejichž užívání NHL netrestá. Většina hokejistů (62 procent) je k přístupu ligy lhostejná, téměř čtvrtina (24) ho oceňuje. Zbytku (14) uvolněná pravidla vadí:

"Pokud jste profesionální sportovec, měl byste vědět, co je pro vás dobré. Marihuana? Všichni jsme v mládí slýchali, jak je špatná. No a teď je legální. Naše děti ji budou vnímat jako něco normálního. Stejně jako my za běžnou věc bereme pivo. Ale kokain? Podle mě je neakceptovatelný."

Podle serveru The Athletic drogy jako extáze a právě kokain nabírají v NHL na popularitě. Deset procent zpovídaných hráčů potvrzuje, že liga má "kokainový problém". Většina (58 procent) však tvrdí opak. Zbytek (32) neví:

"Slýcháte nějaké historky a jsou docela šokující. Možná v létě si kluci dají. Řekl bych, že deset dvacet let nazpátek tedy byl kokain rozšířenější. Já jsem ale nikdy nepůsobil v týmu, kde by ho kluci pravidelně užívali. Vlastně jsem nikdy neviděl, že by si spoluhráči dávali během sezony nebo tak něco."

"Slyšel jsem o týmech, kde jdou hráči na party a další den mají volno, takže si dají. Ale já v žádném takovém naštěstí nikdy nebyl."

"Myslím, že většina hokejistů si dnes moc dobře uvědomuje věci kolem životosprávy. Kluci už ani tolik nepijí alkohol. Dáte si akorát jednu dvě skleničky vína k večeři a pivo v letadle. Pokud jde o tvrdé drogy, rozhodně si nemyslím, že by jim většina kluků holdovala."