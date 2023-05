"To samé mi provedl Hašek." Ruského boháče odepisovali, teď připomíná legendu

Jeho věhlas během posledních sezon tak zeslábl, že málokoho překvapilo, když zkraje letošního play off NHL vysedával na střídačce coby náhradník. Pak ale 34letý Sergej Bobrovskij, druhý nejlépe placený hokejový brankář planety, předvedl úchvatný comeback a dotáhl Floridu do finále proti Vegas.

"Podává výkony jako z jiné planety," kroutí hlavou floridský útočník Carter Verhaeghe. "Během celého play off chytá fakt strašně dobře. Připadá mi, že kdykoliv potřebujeme důležitý zákrok, on ho udělá. A když naše soupeře něco dostane na koně, on je sesadí. Naše hra se díky němu úplně změnila, je neuvěřitelný, v bráně působí jako cihlová zeď."

Právě za tímto účelem si floridští Panthers Bobrovského pořídili. V létě 2019 ho přivábili sedmiletou smlouvou s astronomickou roční gáží deset milionů dolarů.

Brzy se ale ukázalo, že získali jen stín muže, který v Columbusu dvakrát vyhrál Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana NHL.

Bobrovskij na jihu Spojených států výkonnostně uvadl. Ve čtyřech základních částech dosáhl na procentuální úspěšnost zákroků 90, 90,6, 91,3 a nakonec 90,1. V případě laciné dvojky jde o obhajitelná čísla, ale u desetimilionové hvězdy nikoliv.

Nepřekvapí tak, že v průběhu minulého ročníku chtěla Florida Bobrovského vyměnit, jak informoval novinář Elliotte Friedman.

Marný pokus. Do stávající sezony hvězdný Rus znovu naskočil jako floridská jednička a znovu moc nezářil. Ke konci základní části navíc onemocněl, čehož využil náhradník Alex Lyon, který mužstvo na hraně dovedl do vyřazovacích bojů.

Když pak trenér Panthers Paul Maurice přemýšlel, koho nasadí v prvním kole proti Bostonu, dle počtu bodů nejlepšímu týmu historie, ukázal právě na Lyona.

Už na konci třetího utkání se ale mezi tyče natrvalo vrátil Bobrovskij, jenž nakonec stál u senzačního obratu série z 1:3 na 4:3. Pak to šlo hladčeji. Toronto Panthers vyřídili 4:1 na zápasy a Carolinu dokonce 4:0. Z velké části díky ruskému gólmanovi.

"Každý brankář prochází obdobími, kdy se cítí úžasně a v suprové formě, ale předvést to v play off, na té nejvyšší úrovni a v těch nejvypjatějších chvílích, to si žádá úplně jinou úroveň konzistence a soustředění," chválí hvězdnějšího kolegu Lyon. "Chytat takhle zápas co zápas je extrémně, fakt extrémně těžké."

Bobrovskij má po 14 startech v aktuálním play off procentuální úspěšnost zákroků 93,5. V tom si vede podobně jako Adin Hill, překvapivý zachránce Vegas, který je ještě o dvě desetiny lepší.

V případě populární pokročilé statistiky, která na základě kvality střel (například jejich vzdálenosti od brány) zkoumá, kolik toho gólmani chytili "navíc", však Bobrovskij nemá konkurenci.

Podle tohoto měřítka zabránil už skoro 20 "jistým" gólům, v přepočtu na 60 minut hry to dělá 1,3 branky. Hill je na čísle 0,6 a mnozí gólmani z play off včetně Vítka Vaněčka jsou v minusu.

Nejvíc Bobrovskij zazářil proti Carolině, kterou zdeptal procentuální úspěšností zákroků 96,6.

Trenérovi soupeře Rodu Brind’Amourovi naskočily v průběhu série vzpomínky na českého velikána Dominika Haška, jemuž čelil ještě jako hráč.

"Kdysi mi provedl to samé. Pamatuju si, že jsme hráli proti Buffalu a byl to přesně ten stejný pocit," prohlásil. "Když jsou brankáři ve formě, dokážou to zavřít. Bezvýsledně na ně pálíte všechno, co můžete, pak přijdete domů a řeknete si, že jste mohli dát čtyři nebo pět gólů."

Hašek vyhrál v kariéře dva Stanley Cupy, Bobrovskij na první čeká. Je ale blízko. A pokud proti Vegas uspěje, může - na rozdíl od Haška - získat i Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.