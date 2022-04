Kde ses naučil anglicky? slyšel Američan. Hrál za Charkov, teď dobyl uctívanou kótu

Nezvládl to ani Alexandr Ovečkin. Američan s mexickou matkou Auston Matthews je po 26 letech prvním hokejistou, který v NHL vstřelil 50 gólů v 50 zápasech.

Kóta "50 in 50" je v zámoří mimořádně ceněná. Před Matthewsem na ni naposledy dosáhl legendární Mario Lemieux v roce 1996. Nikdo ho dlouho nenapodobil i proto, že gólů celkově ubylo.

Teď to dokázal 24letý Matthews z Toronta. O víkendu řídil dvěma góly výhru 3:2 proti Montrealu a vylepšil svůj střelecký účet na 51 branek v posledních 50 kláních.

Pořád jde každopádně "jen" o neoficiálních "50 in 50". Na tu oficiální by potřeboval 50 gólů v prvních 50 zápasech svého mužstva v základní části. To se naposledy povedlo Brettu Hullovi v roce 1992. Kromě něj to zvládli pouze čtyři další hráči - Maurice Richard, Wayne Gretzky, Mike Bossy a Lemieux.

I tak je Matthews v Torontu hrdinou a míří za druhou Maurice Richard Trophy v řadě. V 67 duelech vstřelil 58 branek a před druhým nejlepším střelcem v soutěži, Leonem Draisaitlem, má osmigólový náskok.

Jestliže Matthewsovi střelecký prach nezvlhne, mohl by základní část zakončit se 67 trefami. Šlo by o nejlepší výkon v tomto tisíciletí. Dosavadní rekord drží Alexandr Ovečkin s 65 góly.

Pokud někdo může ruského kanonýra překonat, tak právě Matthews, pro kterého od vstupu do NHL platí, že ve třech zápasech v průměru skóruje dvakrát.

"Je to mašina na góly," popsal amerického centra jeho bývalý spoluhráč z Toronta Connor Brown.

Jiný exparťák Zach Hyman se pro server The Athletic zamyslel, co za Matthewsovými neuvěřitelnými čísly stojí: "Pokud se ve střelbě vyznáte, víte, že je hrozně těžké vypálit, když zrovna nejste připravení nebo nemáte rovnováhu. U Austona je ale jedno, kde má nohy. Dokáže zachytit puk a vystřelit jako nikdo jiný. To si jen říkáte: 'Jak to sakra udělal?' Není to normální."

Podle Frederika Andersena, který za Toronto dlouho chytal, se Matthews tolik prosazuje díky všestrannosti. Prý je kompletnějším střelcem než Ovečkin, který už devětkrát vyhrál Maurice Richard Trophy.

"Ovečkin má samozřejmě neuvěřitelnou ránu a na ni také spoléhá," spustil Andersen. "Všímám si ale, že Auston je o něco kompletnější, co se týče střelby. Nestává se, že by se prosazoval stále ze stejného místa."

Matthews vsítil v aktuální sezoně 27 branek díky střele zápěstím. Osmkrát se prosadil příklepem, rovněž osmkrát bekhendem, šestkrát golfovým úderem, dvakrát po objetí brány a sedmkrát úspěšně tečoval.

To Ovečkin na teče, bekhend a obkroužení brány nespoléhá prakticky vůbec.

Matthews je podle momentální výkonnosti nejlepším střelcem na světě i přesto, že vyrůstal v poměrně nehokejových končinách. Narodil se v Kalifornii a krátce na to zamířil s rodiči do Arizony, známé svými pouštěmi.

Jedním z klíčových momentů v jeho kariéře bylo, když se v sedmi letech zúčastnil v Arizoně kempu pod vedením trenéra bruslení Borise Doroženka, Ukrajinský rodák se po rozpadu Sovětského svazu usadil v Mexiku, kde pomáhal s rozvojem tamního hokeje.

Na zmíněném kempu však Doroženko zaujal natolik, že dostal nabídku na stálou práci v americké Arizoně. Přijal ji, dva roky dokonce bydlel u Matthewsových prarodičů.

Trenér, který na Kyjevské univerzitě vystudoval aplikovanou matematiku, se v hokejovém prostředí vyšvihl natolik, že ho zvali na mládežnické turnaje všude po světě. Jezdil pod podmínkou, že si s sebou vezme svého hráče.

Matthews si díky tomu zahrál v Rusku, na Ukrajině nebo v Kanadě. Například ve 12 letech, kdy ještě nebyl stálou součástí žádného týmu, nastoupil na prestižním turnaji v kanadském Québecu, kde se dřív ukázali třeba Gretzky nebo Patrick Roy.

Pikantní je, že Matthews hrál za Charkov, kde s výjimkou jednoho Litevce potkal samé Ukrajince.

Ihned se zařadil mezi hvězdičky týmu. Na zmíněném turnaji nastřádal ve třech startech šest bodů, zaskvěl se třeba výstavním gólem v úvodním utkání. Také zřejmě poprvé zaujal média. Doroženka dodnes baví vzpomínka na kanadského novináře, který Matthewsovi, jehož měl za Ukrajince, položil otázku: "Kde ses tak dobře naučil anglicky?"

Američan s hispánskými kořeny nastoupil za Charkov ještě několikrát, dodnes je v kontaktu s některými tehdejšími spoluhráči.

Dvanáctiletý Matthews v dresu ukrajinského Charkova: