Na finále budou muset přistavět o štok na víc, těší se Mazanec na atmosféru LM

Ztichlé tribuny jsou ty tam. Na semifinále hokejové Ligy mistrů zamířilo v Hradci Králové do tribun přes šest tisíc fanoušků a vytvořili skvělou kulisu, kterou si užil i brankář Marek Mazanec. Navíc se blýskl čistým kontem.

Vynikajícím výkonem dnes podpořil povedené vystoupení hokejistů Hradce Králové v odvetném semifinále Ligy mistrů proti Djurgaardenu brankář Marek Mazanec. Čisté konto při výhře 3:0 uhájil díky 24 úspěšným zásahům, hráči švédského soupeře si na něho nepřišli ani při dvou trestných stříleních, jimž čelil trochu kuriózně v posledních osmi minutách zápasu.

"Kluci hráli výborně defenzivně. Prakticky celý zápas jsem moc práce neměl, musel jsem si jen odchytat to svoje. Tedy až na ten konec, kdy těch pár minut nejspíš chtěli, abych si to taky zasloužil. Dopadlo to ale jinak dobře. Musím kluky pochválit, hráli výborný hokej. Fakt nádhera, co předvedli. Všichni hráli zodpovědně a jsem s nimi moc spokojený," ocenil spoluhráče Mazanec v rozhovoru s novináři.

"Skoro celý zápas jsme soupeři nepůjčili puk. Nějaké střely tam měli, ale něco chytit musím. Až na ty poslední minuty super. Těch přesilovek se budeme muset příště asi zříct, to prostě hrát nemůžeme, protože to mívá soupeř víc šancí při jeho oslabení než ve hře pět na pět," dodal s úsměvem osmadvacetiletý písecký rodák.

Cenná nula byla asi nejvíce v ohrožení při dvou trestných stříleních. První proti němu jel hostující kapitán Jacob Josefson, ale nedostal se ani k zakončení, Mazanec mu puk vypíchl holí.

"Měl jsem hned jasno, co udělám, protože mně nájezdy moc nejdou. Říkal jsem si, že buď se nechám vykoupat, nebo mu skočím pod nohy. Počkal jsem si, až se podívá na puk. Také jsem mohl být za blbečka, kdyby mě objel, nebo to dal pode mnou. Zaplaťpánbůh, že to vyšlo. Udělal jsem to už snad jednou za Slovan Bratislava normálně ve hře, ale ono se to musí vážně dobře načasovat. Když se trefí ten puk, vypadá to efektivně, v opačném případě je ten gólman za úplného trotla," připustil Mazanec.

Ve druhém případě to bylo jiné, Patrik Berglund svižnou ranou zakončil a puk se velmi rychle odrazil od branky zpět do hřiště. Ani rozhodčí si nebyli zpočátku jistí, zda nevylétl z branky a neodrazil se od horního oblouku. Došlo tak na video, Mazanec se mezitím obrátil směrem k tribuně.

"Koukal jsem se na lidi za sebou, protože ti to viděli daleko líp než já. Všichni říkali, že to gól nebyl. Tak jsem jim věřil. A pak jsem se podíval na tyčku, která byla furt mokrá od puku, tak už jsem věděl, že to gól nebyl. To už jsem si byl jistý," řekl Mazanec.

Východočeši oslnili suverenitou, s jakou Djurgaarden vyřadili. "Je to o tom si říct, co musí každý kluk na ledě udělat. A pak to zodpovědně plnit. Nechodit do nějakých risků, víc ze zodpovědné obrany a jít po nich, když je vidět, že po nich jít můžeme. Tak jsme si to také v kabině řekli. Pak se hraje lehce. Každý systém může fungovat, ale každý jednotlivec ho musí plnit na tom ledě," zdůraznil Mazanec.

Už se těšil na domácí finále proti obhájci Frölundě. "Těším se moc, protože i dnes už byla plná hala lidí. Myslím, že na finále jich přijde ještě o něco víc, nejspíš bude potřeba přistavět ještě o štok, abychom se sem všichni vešli. Je to cenné proto, že reprezentujeme město, český hokej a klub jako takový. Je to cenné pro všechny," řekl Mazanec.

Soupeřem bude dosavadní suverén krátké historie Ligy mistrů Frölunda, která bude usilovat o čtvrtý triumf za šest ročníků. "Je mi to docela jedno. Už jsme je porazili jednou, tak snad je porazíme znova. Je ale vážně asi jedno, kdo přijede. I kdyby přijeli New York Rangers, je to finále, do něhož půjdeme tak jako tak na krev," prohlásil Mazanec.