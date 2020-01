Ligu mistrů hanili, nyní hrají o vyrovnání maxima. Chceme do finále, zní z Hradce

Hradec Králové je před druhým semifinále hokejové Ligy mistrů proti švédskému Djurgaardenu (18:00) ve výhodné pozici. Pokud doma se Švédy neprohraje o více než jednu branku, projde jako druhý český klub do finále soutěže, kterou dříve zatracoval.

Hokejisté Mountfieldu vyhráli před týdnem ve Stockholmu 3:1 a přiblížili se historickému postupu do finále evropské soutěže. "Já ale necítím, že je finále blízko. Švédové jsou šikovní a klíčové bude, abychom si neříkali, že jdeme bránit," řekl pro klubový web útočník Petr Koukal.

Hradec už v play off Ligy mistrů vyřadil úřadující německé šampiony z Mannheimu a švýcarský Zug s Janem Kovářem. V obou případech začínal doma a odvetu hrál na ledě soupeře. Nyní naopak bude hájit dvoubrankový náskok před vlastními fanoušky.

"V obou případech to bylo dobře. Jeli jsme ven s tím, že musíme hrát. Ani teď si nesmíme připustit, že můžeme prohrát 0:1 a postoupíme. To by nebylo moc dobré," upozornil Koukal. V případě porážky o dvě branky se bude prodlužovat, vyšší prohra Hradce pošle do finále Djurgaarden.

Možná trochu navzdory Koukalovým slovům bude Hradec přeci jenom nejspíš spoléhat hlavně na pevnou obranu a perfektní výkon brankáře Marka Mazance. Takový herní plán ostatně vyznává od příchodu kouče Vladimíra Růžičky, jenž od října vede tým s Tomášem Martincem.

Hradec dostává nejméně gólů

V součtu se základní skupinou inkasoval Mountfield v Lize mistrů pouze 16 branek v 11 zápasech, což z něj dělá nejlépe bránící tým mezi čtyřkou klubů, které ještě bojují o evropskou trofej. Djurgaarden a Lulea dostaly 22 gólů, Frölunda obdržela dokonce ještě o 12 branek více.

"Máme super pozici. Musíme hrát chytře a nedovolit jim hrát s pukem. Oni budou muset hrát aktivnější hokej, takže je třeba pohlídat, aby nám neujížděli," nabádal na stránkách Hradce Mazanec. "Je to důležitý zápas, musíme se připravit s pokorou," dodal trenér Martinec.

V neděli se Hradec naladil v extralize domácí výhrou 5:0 nad Karlovými Vary a drží v domácí soutěži šňůru pěti zápasů v řadě, v nichž bodoval. Čtyři z nich vyhrál, poslední porážku v základní hrací době utrpěl před Vánoci. Po slabším začátku trenéra Růžičky se Východočeši zvedli a vypadá to, že budou v závěru základní části bojovat o první šestku.

"V Lize mistrů se ale hraje otevřenější hokej nahoru dolů, bude to něco jiného," podotkl Martinec. Mazanec s trenérem souhlasil a doplnil, že už se odvety proti Djurgaardenu nemůže dočkat. "Konfrontace s jinou soutěží je pokaždé výborná zkušenost," prohlásil gólman.

Podle jeho slov je motivace Hradce na maximální úrovni, všichni si přejí postup do finále. Jaká to změna oproti předchozím účastem Mountfieldu v soutěži, jež funguje od roku 2014. Prezident klubu Miroslav Schön ji dříve označoval za zbytečnou, nevýhodnou a finančně náročnou.

Liga mistrů už není pro Mountfield zbytečná

V předešlých dvou sezonách skončil Hradec dvakrát na posledním místě ve skupině, prohrál například s francouzským Rouenem a britským Nottinghamem. Často nestavěl své nejsilnější hráče.

Schön na počátku první hradecké sezony v Lize mistrů prohlásil, že soutěž jen parazituje na klubech a ve skupině se hraje o dvě nepostupová místa. Vedení Ligy mistrů v čele s ředitelem Martinem Baumannem pak dokonce hrozilo pokutou za porušení akcionářské smlouvy.

Na startu další sezony už Hradec nebrblal a lehce zvážněl, vloni v létě si vytyčil cíl dojít v Champions Hockey League co nejdále. Že to bude až těsně před finálovou bránu, o tom tehdy zřejmě ani nesnil.

Chytili se také hradečtí fanoušci, kteří za svým týmem neváhali jezdit na zájezdy do zahraničí. Skvělou atmosféru vytvořili na důležitém utkání ve skupině ve Štýrském Hradci, minulý týden v hale Hovet překřičeli domácí příznivce Djurgaardenu.

Při domácí odvetě je Mountfield rozhodně bude potřebovat. "Jdeme do toho naplno, doufám, že fandové přijdou a podpoří nás. Zápas ve Švédsku ukázal, že Čechy hokej baví. Věřím, že si to zasloužíme, protože jsme udělali úspěch, který nikdo nečekal," poznamenal Mazanec.

Do odvety nezasáhnou zranění obránci Petr Zámorský a Tomáš Linhart, mimo jsou také útočníci Rudolf Červený a Radek Pilař. V dresu Švédů řádí obránce Olle Alsing, který zaznamenal v 11 zápasech 15 bodů (3+12) a je druhým nejproduktivnějším hráčem celé Ligy mistrů.

Útočník Patrik Berglund a zadák Jason Garrison ještě donedávna působili v NHL, 17letý talentovaný forvard Alexander Holtz se zase předvedl na světovém šampionátu juniorů. Dalšími známými hokejisty v sestavě Djurgaardenu jsou Jacob Josefson nebo Dick Axelsson.

Pohár pro vítěze čeká na prvního Čecha

Hradec je jediným mimošvédským účastníkem semifinále, neboť ve druhé dvojici se utkávají Lulea a Frölunda. Lulea vyhrála v Göteborgu v prvním utkání 3:2 a pokud postoupí do finále, zahraje si jediné utkání o titul v úterý 4. února na domácím ledě. Získala totiž v průběhu celé soutěže nejvíce bodů ze čtyř zbývajících mužstev.

Mountfield by si zahrál finále před domácími fanoušky jedině v případě, že by ho jako druhý postupující doplnila Frölunda, trojnásobný šampion Ligy mistrů. Indiáni před třemi lety doma zdolali doposud jediného českého finalistu v historii, pražskou Spartu, 4:3 v prodloužení.

Před dvěma lety bojovaly v semifinále neúspěšně Třinec a Liberec, přičemž Oceláře dělily od postupu pouze nájezdy v druhém domácím utkání proti finskému Jyväskylä. Vloni podlehla Plzeň v semifinále Frölundě celkovým poměrem 4:9.

V probíhajícím šestém ročníku Champions Hockey League navíc stále platí, že si na trofej pro vítěze nesáhl žádný český hokejista. Hradec se titulu alespoň přiblíží, pokud zvládne odvetu proti momentálně osmému celku švédské ligy.

Zápas začíná v 18 hodin a přímým přenosem ho vysílá Sport 2. Snahu východočeského klubu můžete sledovat i v online přenosu Aktuálně.cz.