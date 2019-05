Favoritem v tomto duelu budou ale bezesporu ruští hokejisté. Ti jako jediní zvládli projít základní skupinou bez ztráty kytičky. Vyhráli všech sedm utkání, včetně duelů se Švédskem nebo Českem. Malinko za očekáváním jsou očekávání lídři ofenzivy. Ovečkin má jen tři body, Malkin pět, Kuzněcov šest. Na fantastickou sezonu z NHL ale navazuje Nulita Kučerov, ten nasbíral bodů patnáct a je druhý v kanadském bodování turnaje. Zdatně mu sekunduje jeho spoluhráč z formace a jmenovec Gusev.

Co však na turnaji zdobí ruský tým, to je defenzíva. Jako jediný tým totiž sborná inkasovala méně jak 10 branek, dokonce jen 7. To je průměr jedné branky na utkání. Hned 4x udrželi ruští brankáři čisté konto, 2x jednička Vasilejvskij a dvakrát jeho náhradník Georijev, který tak na turnaji ještě neinkasoval. Jasnou jedničkou je ale hvězda Tampy Vasilevskij, na toho bude Ilja Vorobjov spoléhat i dnes.