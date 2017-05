Po vítězném utkání Slováků, když se obě mužstva seřadila na modrých čarách, přišla ze strany organizátorů obrovská ostuda. Místo slovenské hymny totiž z reproduktorů začala znít hymna slovinská. Ani na druhý pokus se zřízenci nepodařilo vybrat národní hymnu správně, což už slovenští hráči, ale zejména diváci, nesli se značnou nelibostí. "Vůbec nevím, co se stalo. Jediné, co k tomu můžu říct, je, že pustili nějakou jinou hymnu. Celá hala pak začala pískat a odešli jsme z ledu. Tohle je bez komentáře," kroutil hlavou obránce Adam Jánošík. Na oficiální tiskové konferenci přispěchal sekretář organizační komise s omluvou. "Pustili jsme špatnou hymnu a to je něco, co se v žádném případě nesmí stát. Ubezpečuji, že se nic takového nebude opakovat. Chtěli bychom se upřímně omluvit slovenskému týmu, jak hokejistům, tak fanouškům," pronesl Henner Siegfeld do dusné atmosféry.