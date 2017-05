Finové přetlačili ve čtvrtfinále Ameriku a na mistrovství si zahrají o medaile

před 1 hodinou

Jen dva góly stačily finským hokejistům k tomu, aby ve čtvrtfinále mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem porazili USA 2:0 a postoupili do semifinále.

Kolín nad Rýnem - Hokejisté Finska postoupili mezi nejlepší čtyři týmy mistrovství světa v Německu a Francii. O medaile si obhájci stříbra zahrají díky čtvrtfinálové výhře nad USA 2:0. Jejich semifinálovým soupeřem bude lepší tým z večerního souboje mezi Švédskem a Švýcarskem, jež se odehraje od 20:15 rovněž v Paříži.

Zápas rozhodl po bezbrankové první třetině gól, který vstřelil útočník Mikko Rantanen v začínající 22. minutě. Postup svěřenců kouče Lauriho Marjamäkiho potvrdil před polovinou třetího dějství další forvard Joonas Kemppainen. Branku Seveřanů hájil bezchybně Harri Säteri, nulu vychytal díky 26 úspěšným zákrokům.

Pro Finy jde o šestou semifinálovou účast z posledních sedmi šampionátů. Od druhého titulu v roce 2011 dosáhli vedle loňska na stříbro i v roce 2014. Američané naproti tomu končí na turnaji jakožto vítězové základní skupiny A, v níž na úvodní porážku s Němci (1:2) navázali sérií šesti vítězství.

Finům, kteří ve skupině herně příliš nepřesvědčili a postoupili až z čtvrtého místa, vyšel klíčový zápas turnaje na výbornou. V úvodních šancích neuspěl Filppula, Jani Lajunen tečoval Hietanenovu střelu do tyče za bezmocným Howardem. Ten se ale pak vytáhl, když na něho uháněl po chybě Američanů v útočném pásmu osamocený Juhamatti Aaltonen.

Již po 26 vteřinách druhé třetiny se proti pravidlům provinil Lee, ale příliš dlouho na trestné lavici nepobyl. Po 35 sekundách se na druhý pokus při dorážce prosadil zblízka Rantanen, jemuž obrana USA dopřála nevídaně mnoho prostoru a času. Ve 34. minutě mohl vyrovnat Nelson, ale strážce finského brankoviště Säteri byl proti.

Přestože ve třetí části Američané zvýšili herní i střeleckou aktivitu, pozorně hrající Finové je nepouštěli do velkých šancí. V 47. minutě se naopak dostali na druhé straně do přečíslení dvou na jednoho Juhamatti Aaltonen s Kemppainenem, který uklidil puk do sítě a zvýšil na 2:0. Tři minuty před koncem to Američané zkusili bez gólmana, jejich snahu ale utlumil Eichelův faul. Säteri pak ještě vychytal Larkina.

Mistrovství světa v hokeji - čtvrtfinále (Kolín nad Rýnem):

USA - Finsko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 22. Rantanen (Savinainen, Aho), 47. Kemppainen (J. Aaltonen). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Jeřábek - Lhotský (oba ČR), Lazarev (Rus.). Vyloučení: 6:2. Využití: 0:1. Diváci: 8968.

USA: Howard - C. Murphy, Hanifin, DeKeyser, Trouba, McAvoy, Skjei, T. van Riemsdyk - A. Lee, Eichel, Keller - Nelson, D. Larkin, Schmaltz - Bjugstad, Hayes, Gaudreau - Compher, Dvorak, Copp - od 21. navíc Greenway. Trenér: Jeff Blashill.

Finsko: Säteri - Honka, Ohtamaa, V. Lajunen, Kukkonen, Hietanen, Lehtonen, Jaakola - Rantanen, V. Filppula, Savinainen - Puljujärvi, Aho, Pyörälä - Pihlström, Kemppainen, J. Aaltonen - Hännikäinen, J. Lajunen, Osala. Trenér: Lauri Marjamäki.