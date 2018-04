Třetí prohra v řadě. Hokejisté podlehli Rusku 2:4 a na Švédských hrách skončili bez bodu poslední

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Českým hokejistům se vůbec nepodařil závěrečný turnaj před mistrovstvím světa v Dánsku. I třetí zápas prohráli (proti Rusům 2:4) a skončili bez bodu poslední.

Stockholm - Čeští hokejisté zakončili Švédské hry ve Stockholmu porážkou s Ruskem 2:4 a obsadili na turnaji bez bodu poslední místo. O první výhře sborné v šestém utkání pod novým hlavním koučem Iljou Vorobjovem rozhodl v 38. minutě Vladimir Tkačov a výsledek pojistil při power play českého týmu Nikita Sošnikov. Pro svěřence trenéra Josefa Jandače byl zápas generálkou na mistrovství světa v Dánsku, do kterého vstoupí v sobotu večer utkáním proti Slovensku.

"Podali jsme výborný výkon. Dobře jsme bruslili, měli dobrý pohyb a poté, co jsme měli včera pohovory s obránci, tak dnes to dávali včas a útočníci měli více prostoru, bojovali, bruslili a dohrávali souboje. Výkon byl vynikající, ale popravily nás totální chyby a proti takovému soupeři je pak těžké vyhrát," řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Češi nastoupili v brance s Pavlem Francouzem a do sestavy se zařadili také obránce Adam Polášek a útočník Dmitrij Jaškin, kteří dosud do turnaje rovněž nezasáhli. V úvodu se hrálo dlouho bez šancí, pouze v páté minutě ohrozil Francouze bekhendovým pokusem Sošnikov.

O čtyři minuty později při Kiselevičově vyloučení se nejdříve dostal v oslabení do dobré střelecké pozice Kablukov, ale Francouz zasáhl. Vzápětí dostal na pravém kruhu prostor Jaškin a překonal Šesťorkina střelou na vyrážečku.

Sborná odpověděla hned za 30 vteřin. Adam Musil ztratil puk v útočném pásmu, Anisimov vysunul do úniku Dadonova a útočník Floridy překonal Francouze střelou nad vyrážečku.

Ve 13. minutě Rusové stav otočili po další české chybě. Hrbas rozehrál přímo na hůl Tkačova, který uvolnil na pravém kruhu Bučněviče a ten trefil bližší horní roh. Při Hrbasově trestu pak Češi odolali.

"Ze začátku jsme je chvílemi přehrávali. Konečně jsme hráli to, co jsme chtěli celý turnaj, ale až dneska to vyšlo. Dali jsme gól v přesilovce, to nás nakoplo. Pak jsme ale dvakrát inkasovali po našich chybách," mrzelo mladého útočníka Filipa Chytila.

Druhá třetina dlouho šance nenabízela. Češi se ubránili při Poláškově trestu, při kterém v přečíslení dvou na jedno neprošla přihrávka Stránského na Nestrašila a příležitost v oslabení se tak nekonala. Tu měl pak v polovině utkání po souhře Nečase s Hynkem Zohornou Kousal, ale také nevyrovnal.

Francouz si poradil s pokusem Michejeva, který vyřešil přečíslení individuálně. Ve 34. minutě se Jandačův výběr prosadil opět při Kiselevičově trestu a využil i druhou přesilovku v utkání. Při akci talentovaných mladíků Nečas přihrál Chytilovi, který zamířil přesně k levé tyči.

Rusové se v 38. minutě vrátili do vedení. Bučněvič vyhrál bruslařský souboj s Hrbasem, po objetí branky našel ideálně Tkačova a ten snadno upravil na 3:2 pro sbornou.

V úvodu třetí třetiny měli navrch Rusové a v největší příležitosti nepřekonal Francouze Tkačov. Při Semjonovově trestu se Češi neprosadili, Šesťorkin si poradil s Nestrašilovým pokusem, přestože měl zakrytý výhled. V 52. minutě mohl vyrovnat Nečas, ale z mezikruží minul. Šesťorkin si poradil i s Frkovou možností. V power play se Češi z tlaku neprosadili a 100 vteřin před koncem dovršil výsledek Sošnikov.

"Bavili jsme se o tom s klukama, že chceme vyhrát každý zápas, ale když už se nějaký prohraje, tak chceme alespoň odcházet do kabin s vědomím, že jsme odvedli dobrý výkon a měli šanci uspět, že jsme byli v zápase celých 60 minut a mohli ho vyhrát. To tam dneska bylo v porovnání s předchozími zápasy," prohlásil dnešní kapitán poražených Andrej Nestrašil.

"Byl to vyrovnaný zápas, ale bohužel jsme udělali nějaké chyby, které oni dokázali potrestat. Když se toho vyvarujeme, tak myslím, že můžeme být vyrovnaným soupeřem," řekl směrem k mistrovství světa brankář Pavel Francouz.

ČR - Rusko 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Jaškin (Chytil), 33. Chytil (Nečas, Nestrašil) - 10. Dadonov (Anisimov), 13. Bučněvič (Tkačov), 38. Tkačov (Bučněvič), 59. Sošnikov. Rozhodčí: Björk, Holm - Laksola, Nyqvist (všichni Švéd.). Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 2000.

ČR: Francouz - D. Sklenička, Moravčík, Pláněk, Polášek, Pyrochta, Hrbas, F. Pavlík, D. Musil - Nestrašil, Chytil, Šťastný - H. Zohorna, Nečas, Kousal - Frk, F. Chlapík, Jaškin - M. Kaut, A. Musil, M. Stránský. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Václav Prospal a Jaroslav Špaček.

Rusko: Šesťorkin - Kiselevič, Chafizullin, Gavrikov, Trjamkin, Jakovlev, Bereglazov, Bělov - Dadonov, Anisimov, Kaprizov - Sošnikov, Andronov, Mamin - Bučněvič, Tkačov, Kručinin - Michejev, Kablukov, Byvalcev - od 41. navíc Semjonov. Trenéři: Ilja Vorobjov, Igor Nikitin, Alexej Kudašov a Anvar Gatijatulin.

Švédsko - Finsko 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 30. Ekman-Larsson (J. Klingberg) - 42. Riikola (Ikonen), 44. Savinainen (Teräväinen), 60. S. Aho (Antilla). Rozhodčí: Gofman, Olenin (oba Rus.) - Persson, Malmqvist (oba Švéd.). Vyloučení: 5:5, navíc Ekman-Larsson (Švéd.) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 6750.

Sestavy:

Švédsko: A. Nilsson - J. Klingberg, E. Gustafsson, A. Larsson, Ekman-Larsson, Almquist, Wikstrand, Brännström, Pilut - L. Andersson, Zibanejad, Janmark - Pettersson, Backlund, Kempe - J. de la Rose, J. Larsson, Pääjärvi - Jonsson Fjällby, Norman, J. Nilsson - C. Klingberg. Trenér: Rikard Grönborg.

Finsko: Säteri - Honka, Kivistö, Pokka, Vaakanainen, Jokiharju, Riikola, Juolevi - Teräväinen, S. Aho, Savinainen - Ikonen, J. Pesonen, Kiiskinen - Palola, Sallinen, Jormakka - Antilla, M. Niemi, Enlund - Rajala. Trenér: Lauri Marjamäki.

Konečná tabulka Švédských her:

1. Finsko 3 2 1 0 0 11:5 8 2. Švédsko 3 2 0 0 1 7:5 6 3. Rusko 3 1 0 1 1 7:8 4 4. ČR 3 0 0 0 3 5:12 0

Konečná tabulka Euro Hockey Tour: