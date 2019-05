Rusové rozdrtili Italy deseti góly, Švýcaři se vypořádali i s Norskem

Aktualizováno před 15 hodinami

Švýcaři i Rusové potvrdili na mistrovství světa roli favoritů. Sborná smetla Itálii 10:0, Švýcarsko porazilo Norsko 4:1.

Rusko má historickou výhru

Ruští hokejisté v utkání s Itálií zaznamenali historické vítězství, výhra 10:0 je nejvyšší v dějinách samostatného Ruska. Po čtyřech bodech si připsali Jevgenij Kuzněcov, který dal dva góly a na dva nahrál, a Nikita Kučerov, jenž vedle branky stihl i tři asistence. K historické výhře přispěl prvním zásahem na turnaji i Alexandr Ovečkin, čisté konto vychytal Andrej Vasilevskij.

Zatímco Rusko se díky vysokému vítězství vyhouplo zpět na vedoucí příčku v tabulce skupiny, aniž ztratilo jediný bod, Italové jsou bez bodového zisku i vstřeleného gólu poslední a mají skóre 0:30.

Demolici nováčka mezi elitou odstartoval už po 31 vteřinách Zajcev. První třetina skončila na střely mezi tyče 18:5 a obrovský favorit vyjádřil velkou převahu i dalšími třemi góly. Postarali se o ně Chafizullin, Kuzněcov a Ovečkin, pro něhož šlo zároveň i o první bodový zápis ve slovenské metropoli.

"Dát první gól na turnaji je tak trochu jako odškrtnutí jedné z věcí, které tady musím udělat. Mám to konečně za sebou, jdeme dál. Co více na to mám říci," připustil Ovečkin, že vnímal hlasy o tom, že jako mimořádně obávaný kanonýr ve třech zápasech neskóroval.

Italové, kteří v nejvyšším patře světového hokeje skórovali naposledy 13. května 2017 při porážce 1:4 s Německem, měli velkou možnost přerušit dlouhé čekání na gólovou radost v polovině třetiny, jenže Rosa ji nevyužil.

Už po 18 sekundách druhého dějství skončilo dnešní účinkování v brankovišti pro Bernarda, jehož po dalším gólu Kuzněcova nahradil De Filippo Roia. Čistý štít držel do 27. minuty, kdy ho překonal Kovalčuk. Další branky přidali ještě do druhé přestávky v početní výhodě Dadonov a dokonce v oslabení Grigorenko.

Ve třetí části hrála sborná jen do té doby, než dosáhla pro Italy potupné "desítky". Postarali se o ni Kučerov a Dadonov. Pak už připomínala hra Rusů exhibiční vystoupení.

"Samozřejmě že každá taková výhra posiluje naše sebevědomí. Ale ze všeho nejvíc cítím trochu lítost kvůli Italům, že si odnesli takový příděl. Tvrdě bojovali, ale rozdíl v dovednosti hráčů obou týmů byl patrný," prohlásil Ovečkin.

Dosud nejvyššími výhrami hokejistů Ruska po rozdělení Sovětského svazu bylo skóre 12:3 s Británií (1994) a 10:1 právě proti Itálii (2017). Na desetibrankový rozdíl ve skóre dosáhla "Rudá mašina" poprvé, do rekordního zápisu bývalého SSSR bylo ale stále daleko. V roce 1967 si krutý debakl 2:28 odnesla rovněž Itálie.

Vasilevskij udržel podruhé na turnaji čisté konto, potřeboval k němu jen 15 zásahů. Zatímco sborná neinkasovala přes 182 minut, Italové na gól mezi elitou více než 355 minut čekají.

"Pro mě to byl v určitých ohledech těžký zápas. Nečelil jsem mnoha střelám, takže jsem občas vychladnul, ale musel jsem přitom zůstat soustředěný, protože Italové se dostali k pár protiútokům. Že bych si na konci dělal starosti, abychom nedostali gól? A jaký je rozdíl, když vyhrajete 10:0, nebo 10:1? Hlavní je vyhrát," uvedl Vasilevskij.

Švýcaři zůstávají stoprocentní

Hokejisté Švýcarska neztratili bod ani ve čtvrtém vystoupení na mistrovství světa v Bratislavě, v dnešním utkání skupiny B porazili Norsko 4:1. Obhájci loňského stříbra mají v čele tabulky už 12 bodů při skóre 20:2, Norsko naopak zůstalo bez bodu. Dva góly vstřelil útočník Andres Ambühl, Norové se prosadili až v závěru za stavu 0:4.

Švýcaři už se museli obejít bez Janise Mosera. Osmnáctiletý obránce si v předchozím utkání s Rakušany poranil zápěstí a bude mimo hru čtyři až šest týdnů. V šesté minutě šel favorit do vedení, když gólmana Holma překonal precizně provedeným blafákem do bekhendu Ambühl. Zvýšit mohl vzápětí Haas, jenže ten už tak úspěšný nebyl.

Seveřané pak nevyužili přesilovku, ve 14. minutě byl ale blízko vyrovnání Trettenes. Zakončoval zblízka, strážce švýcarské branky Genoni však utěsnil mezeru u levé tyče betonem. V 17. minutě zastavila Fialovu střelu tyč.

Po 34 vteřinách druhého dějství zvýšil Hischier, který protlačil puk za Holma u levé tyče. Další velkou možnost měl v 36. minutě Ambühl, ale norský gólman zasáhl betonem.

"Byl to podobný zápas jako ten předchozí," uvedl útočník Gregory Hofmann s připomínkou úterního duelu s Rakušany (4:0). "Jen jsme zůstali trpěliví a dali si záležet na tom, abychom dobře pracovali do obrany. K tomu nám pomohl i náš brankář, který chytal výborně. Vepředu jsme si vytvořili spoustu šancí," dodal Hofmann.

Ve třetí části rozezvučel Praplan v 45. minutě horní tyč. Na začátku 50. minuty už ale Hofman potrestal špatnou rozehrávku Norů a zvýšil na 3:0. V 57. minutě zvýraznil náskok favorita svou druhou dnešní brankou Ambühl. Švýcaři nedostali v Bratislavě gól více než šest třetin, ale Genoni nakonec o čisté konto přišel po zásahu Lindströma.

"Hrajeme s velkou chutí a velmi dobře v obraně. Každý tvrdě pracuje a poctivě se vrací dozadu. A k tomu všemu nám výborně chytá brankář," pochválil celý tým zkušený obránce Roman Josi.

Norové mají za sebou všechny čtyři hlavní aspiranty na čtvrtfinále. "V některých těch zápasech jsme nehráli svůj nejlepší hokej," přiznal útočník Mathis Olimb.

"Myslím ale, že dnes jsme díky své hře měli šanci uspět, soupeř byl jen o trošku lepší než my. Teď se ale musíme dát všichni do kupy a zachránit své místo mezi elitou," dodal Olimb.

Mistrovství světa v hokeji na Slovensku - skupina B (Bratislava):

Švýcarsko - Norsko 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 6. Ambühl (Ch. Bertschy, Loeffel), 21. Hischier (Fiala), 50. Hofmann (Martschini), 57. Ambühl (Genazzi, S. Moser) - 59. T. Lindström (Reichenberg). Rozhodčí: Iverson (Kan.), Tufts (USA) - Dalton (Brit.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 5:4, navíc Martinsen a Bonsaksen (oba Nor.) oba 10 min. Bez využití. Diváci: 4673.

Sestavy:

Švýcarsko: Genoni - Josi, Y. Weber, Genazzi, Loeffel, R. Diaz, Frick, Fora - Fiala, Hischier, Praplan - Hofmann, Kurashev, Martschini - Scherwey, Haas, Andrighetto - Ambühl, Ch. Bertschy, S. Moser - Rod. Trenér: Patrick Fischer.

Norsko: Holm - Holös, Bonsaksen, Lesund, Espeland, Johannesen, Bull, Kasastul, od 41. navíc Nörstebö - Patrick Thoresen, M. Olimb, Olden - Valkvae Olsen, Haga, Trettenes - Martinsen, Reichenberg, T. Lindström - Roest, K. Forsberg, Röymark. Trenér: Petter Thoresen.

Rusko - Itálie 10:0 (4:0, 4:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. Zajcev (Gusev, Kučerov), 9. Chafizullin (Gusev, Kučerov), 14. Kuzněcov (Barabanov), 17. Ovečkin (Kuzněcov), 21. Kuzněcov (Ovečkin, Orlov), 27. Kovalčuk (Kuzněcov), 34. Dadonov (Kučerov, Gusev), 37. M. Grigorenko (Barabanov), 45. Kučerov (Chafizullin, Zajcev), 46. Dadonov (Kovalčuk). Rozhodčí: Kaukokari, Rantala (oba Fin.) - Jensen (Dán.), McCrank (Kan.). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 7535.

Sestavy:

Rusko: Vasilevskij - Něstěrov, Sergačov, Orlov, Zajcev, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Dadonov, Malkin, M. Grigorenko - Barabanov, Kuzněcov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Kaprizov, Andronov, Kovalčuk - Tělegin. Trenér: Ilja Vorobjov.

Itálie: Andreas Bernard (21. De Filippo Roia) - McMonagle, Helfer, L. Zanatta, Tauferer, Trivellato, Pavlu, Marchetti, A. Hofer - Miceli, D. Kostner, Insam - Bardaro, Rosa, Ramoser - Deluca, Andergassen, Gander - Hochkofler, Lambacher, S. Kostner. Trenér: Clayton Beddoes.