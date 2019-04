Hokejisté trénovali už i s Ruttou, Frolíkem, Simonem a Jaškinem

před 50 minutami

Do přípravy českého týmu na domácí turnaj Euro Hockey Tour v Brně a mistrovství světa na Slovensku se dnes zapojily další čtyři posily z NHL, obránce Jan Rutta z Tampy Bay a útočníci Michael Frolík z Calgary, Dominik Simon z Pittsburghu a Dmitrij Jaškin z Washingtonu. V průběhu dne dorazí k mužstvu také obránce David Musil z mistrovského Třince.

Další zástupce Ocelářů brankář Šimon Hrubec se připojí ve středu, kdy výběr kouče Miloše Říhy doplní také obránce Filip Hronek z Detroitu a útočník Ondřej Palát z Tampy Bay. V pátek přibude další ofenzivní akvizice Jakub Vrána z Washingtonu.

"Cítil jsem se docela dobře. Myslel jsem, že to bude horší, protože jsem přiletěl včera a hned jsem přijel," popsal pocity z prvního tréninku Jaškin, jehož tým vypadl před týdnem ve středu po porážce s Carolinou 3:4 na zápasy z play off NHL.

Jaškin se ale do sestavy Capitals nevešel a od poloviny února nastoupil v jediném duelu 6. dubna doma proti New York Islanders. "Hrát za Česko je vždycky čest a nevím, zda rozebírat, jestli to bylo překvapení, nebo ne. Generální manažer (Petr Nedvěd) mi zavolal a další den jsem letěl. Pozvánka potěšila, nebyl to nejlehčí rok a hrozně jsme se těšil," uvedl Jaškin, který v sezoně dostal příležitost v dresu Capitals jen v 37 zápasech a připsal si za osm bodů za dvě branky a šest asistencí.

Rutta naposledy hrál v úterý 16. dubna, kdy Tampa Bay vypadla s Columbusem po porážce 0:4 na zápasy. "Pár dní jsme si orazil a pak jsem lítal po Státech a balil jsem se jak na Floridě, tak i v Chicagu, kde jsem měl byt a věci. Těším se hodně, kvůli tomu tady jsem a prodlužuju si sezonu," prohlásil Rutta.

Ve stejný den končil i Simonův Pittsburgh, který podlehl Islanders 0:4 na zápasy. "Vyřizoval jsem si něco v Pittsburghu. Vystěhoval jsem si věci, připravil to tam na další rok a letěl zpátky. Bruslil jsem tam párkrát, abych zůstal ve formě. Moc se těším, byl jsem (na mistrovství světa) naposledy před čtyřmi roky v Praze," prohlásil Simon.

Calgary skončilo v pátek 19. dubna v neúspěšné sérii s Coloradem po porážce 1:4 na zápasy. "Už to bylo pár dní, co jsem hrál zápas, takže se určitě těším a bude to na velkém hřišti trošku něco jiného. Ale doufejme, že za pár zápasů si na to zvyknu," řekl Frolík.

Vítězi Stanleyova poháru z roku 2013 s Chicagem nijak nevadilo, že nepřijíždí s příslibem jisté účasti na mistrovství světa. V kádru bude po zařazení všech dosud nominovaných hokejistů 36 hráčů a z toho 20 útočníků.

"Je nás tady hodně, co jsem tak nějak viděl. Každý si to asi bude muset vybojovat a já myslím, že je to správně. Konkurence musí být, uvidíme, jak to dopadne. Vím, že to bylo řečeno, že nikdo nemá nic jistého. Možná jen pár kluků. A jen dobře, že si o to budeme moct zahrát tady v Brně," dodal Frolík.

Český tým trénoval v tomto složení formací: Gudas, Krejčík, D. Sklenička, Jeřábek, Rutta, Moravčík, Zámorský, Kolář, Kundrátek, F. Pavlík - Voráček, Jan Kovář, Zaťovič - Rousek, Simon, Frolík - Řepík, R. Hanzl, D. Kubalík - H. Zohorna, Chytil, Sekáč - Jaškin, R. Zohorna, T. Zohorna - Tomášek, Fořt, Červený.