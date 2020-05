První a poslední hattrick v národním dresu. Od Jágrovy americké palby uplynulo 9 let

Až v 39 letech se hokejový útočník Jaromír Jágr dočkal prvního a nakonec jediného reprezentačního hattricku. Povedlo se mu to ve 121. utkání za národní tým ve čtvrtfinále mistrovství světa 2011 v Bratislavě, kde 11. května skolil třemi góly Američany a výrazně pomohl k výhře 4:0. Celkově přitom neměl ze zápasu ideální dojem.

Jágr otevřel skóre po brejku v 19. minutě a dostal Čechy do vedení po nepříliš vydařené pasáži hry. V druhé třetině zvýšil na 2:0 v přesilovce pěti proti třem, během níž si trenér Alois Hadamczik vzal oddechový čas, aby si elitní formace mohla odpočinout. Hattrick dovršil necelé čtyři minuty před koncem po hezké kombinaci s Tomášem Plekancem.

"Já to víceméně neřeším, někdy máš štěstí, jindy méně. Dneska jsem se nijak zázračně necítil, někdy to tam napadá, někdy ne," řekl Jágr, jenž na šampionát přijel coby opora ruského Omsku. "Doufám, že (hattrick) nebyl poslední," dodala bývalá hvězda Pittsburghu, Washingtonu a New York Rangers.

"Já vůbec nejsem překvapený, že Jarda hraje takhle výborně. Když ho vidíte na každém tréninku, jak tvrdě maká a dělá všechno pro to, aby byl furt nejlepší… A dneska se to ukázalo. Prakticky nám vyhrál zápas. Ty góly byly neuvěřitelné," prohlásil brankář Ondřej Pavelec, jenž vychytal čisté konto.

Tým v čele s hráči z NHL Pavelcem, Židlickým, Plekancem, Eliášem či bratry Michálkovými v Bratislavě bavil diváky ofenzivním hokejem. Až do semifinále Češi neztratili ani bod, jenže pak podlehli Švédsku a po následné výhře 7:4 nad Ruskem na ně zbyl jen bronz.

Devětatřicetiletý Jágr byl poprvé v kariéře vyhlášen nejlepším útočníkem turnaje, potřetí se dostal do týmu hvězd. Na podzim se po třech sezonách v Omsku vrátil do NHL, kde postupně oblékl dresy Philadelphie, Dallasu, Bostonu, New Jersey, Floridy a Calgary. V historické produktivitě se posunul až na druhé místo za nedostižného Waynea Gretzkého.

Jágrova reprezentační kariéra se definitivně uzavřela po šampionátu v roce 2015 v Praze, kde svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky skončili čtvrtí. Od své premiéry v listopadu 1989 odehrál dvanáctinásobný vítěz ankety Zlatá hokejka za národní tým 152 zápasů a vstřelil 55 gólů. Během 26 let se zúčastnil 18 velkých akcí, na kterých vybojoval šest medailí včetně olympijského zlata z Nagana či dvou titulů mistra světa.