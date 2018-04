Nečas bojoval při reprezentační premiéře s dechem. Bylo to rychlejší než extraligové finále, přiznal

před 1 hodinou

Útočník Martin Nečas si v sobotním utkání s Finskem odbyl svoji premiéru v reprezentačním dresu. V nejlepším na ni však vzpomínat nebude.

Stockholm - Ani druhé utkání na Švédských hokejových hrách nevyšlo české reprezentaci dle představ. Po první třetině duelu s Finskem ztráceli svěřenci trenéra Josefa Jandače již o dva góly a konečné skóre se nakonec ustálilo na stavu 2:5.

Svůj reprezentační debut v sobotu prožili Hynek Zohorna a Martin Nečas. Tedy hráči Komety Brno, kteří před pár dny oslavili titul pro mistry české extraligy. "Nervózní jsme nebyl, ale spíš jsem měl problémy s dýcháním a celkově tou fyzickou připraveností. Od neděle jsem měl pauzu, dobírám antibiotika," řekl devatenáctiletý Nečas.

Na premiéru v reprezentačním dresu však nebude vzpomínat v tom nejlepším světle. Kromě druhé dvacetiminutovky udávali tempo zápasu Fini. "Nebyl to z naší strany dobrý výkon. Začalo to už v první třetině, kdy jsme měli hodně vyloučení a dvakrát inkasovali. V prostřední části to bylo o něco lepší, ale na konci to už bylo zase stejné jako v té první třetině," zhodnotil výkon týmu.

Čtyři z pěti branek vstřelil soupeř v přesilových hrách. Podle Nečase to však nebyl ten hlavní kámen úrazu: "Hráli výborně, měli perfektní založení. Hned si to posouvali, takže to jejich útočníci dostali hned přímo na hokejky. Měli na rozdíl od nás na všechno větší čas. My si to stříleli po patách a ani si pořádně nenahráli. To je pak těžké."

Ve třetí třetině trenéři brněnského útočníka šetřili a na led jej poslali pouze na přesilovku. "Byl jsem domluvený s trenéry, že budu hrát podle toho, jak to se mnou bude vypadat. Po celou dobu byl připravený Filip Chlapík, který pak zabral tu moji pozici," vysvětluje Nečas.

Šanci na reparát bude mít Jandačův výběr v neděli ve Stockholmu opět od 12:00, kdy uzavře přípravu na šampionát zápasem s Ruskem. "Chtěli bychom to zakončit výhrou. Pořádně se připravíme a budeme je chtít porazit," ujišťuje Nečas.

Rodák z Nového Města na Moravě jezdí na mládežnické šampionáty již od svých šestnácti let. První start mezi seniory přidal až nyní týden před startem mistrovství světa v Dánsku. "Rozdíl oproti extraligovému finále tam je. Ten reprezentační hokej je takový rychlejší. Dá se to ale srovnat s dvacítkami. Hrají tam mladí kluci a všichni lítají. Je to podobný styl," všiml si dvojnásobný mistr České republiky.