Zpět ale k dnešnímu duelu. Do brány se od úvodních minut postaví Šimon Hrubec, který si odbude premiéru na světovém šampionátu. Střelec dvou včerejších gólů Jakub Vrána se posunul do druhé formace k Palátovi a Chytilovi. Naopak Dmitrij Jaškin putuje do čtvrté lajny k Tomáši Zohornovi a jeho bratru Hynkovi, jenž byl dopsán na soupisku. Do třetí pětky se tak posunuje Michal Řepík.