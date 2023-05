Sudí sebral Čechům naději. Byl jsem strašně naštvaný, nechápal Černoch hrubou chybu

Češi se vztekali a hala - obsazená především jejích příznivci - jim dávala za pravdu. Nesouhlasný pískot mířil na rozhodčí, kteří v závěru zápasu proti Kanadě na hokejovém MS udělali hrubou chybu.

Riga (od našeho zpravodaje) - Češi byli v utkání se zámořskou velmocí pod velkým střeleckým tlakem, ale minutu před třetí sirénou prohrávali jen 1:2 a mohli srovnat.

Po odjezdu brankáře Karla Vejmelky na střídačku se v šesti bruslařích pokoušeli o obsazení soupeřova pásma pro závěrečný tlak. Šlo to těžce. Při signalizovaném ofsajdu se tak Jiří Černoch v útočné třetině dotkl puku, aby přerušil hru a dal mužstvu šanci seskupit síly.

Jenže čárový rozhodčí k údivu všech nepískl.

Kanaďané tak rychle sebrali volný kotouč a Lawson Crouse ho při rychlém protiútoku napálil do prázdné brány. 3:1. Rozhodnuto.

"V ten okamžik jsem byl strašně naštvaný," líčil Černoch po porážce. "Viděl jsem, že čárový je dva metry ode mě, tak jsem se puku rychle dotkl, abych zastavil čas a měli jsme ještě nějakou šanci. Pak rozhodčí tvrdil, že můj dotyk neviděl," nechápal útočník.

"Hodil jsem to ale za hlavu, zápas je za námi, nedá se s tím nic dělat," dodal.

S pruhovanými muži řešil situaci Roman Červenka, který poukazoval na opakované záběry. "Prý to neviděl. Já mu říkám: 'Teď to přece vidíš.' A on odpovídal, že už s tím nemůžou nic dělat," popisoval domluvu reprezentační kapitán.

"Podobné chyby by se na téhle úrovni neměly stávat," žehral trenér národního týmu Kari Jalonen. "Máme informaci, že delegát už dal rozhodčím vědět, že s tím ofsajdem udělali chybu. Měli písknout. Všichni ale chybují…," dodal smířlivě.

Čechy ve třetí periodě rozlítila i situace, při níž Michael Špaček dostal od soupeře hokejkou do obličeje a s krvavým zraněním odjel na střídačku. Nepískalo se.

Celkově sudí v zápase vyloučili dva hráče na každé straně. Kanaďané jednu přesilovku využili, Češi výjimečně vyšli naprázdno.

Zatímco někteří jako třeba Ondřej Beránek nechtěli výkon pruhovaných mužů komentovat, Černoch své výtky ohledně závěru zápasu ještě rozvinul.

"Když budu mluvit za sebe, tak tím, že chodím na buly, vím, že pískání je nekonzistentní," spustil centr. "Někdy to rozhodčí pouští tak, že si tam každý může dělat, co chce. Pak to samé udělám já a z buly mě vyhodí. Moc tedy nevím, jaká jsou tady pravidla. Jestli jsou kluci z Kanady zvyklí to zahrávat vším, čím můžou, nevím. Někdy to sudí pískne, jindy ne. Samozřejmě chápu, že to mají těžké v tom, že každý píská jinou soutěž."

Češi každopádně doplatili i na to, že vystřelili jen 17krát, zatímco soupeř 44krát. Hlavně poměr 4:19 z první třetiny je tristní.

"Vlétli do toho po včerejším prohraném zápase s Norskem. Nešlo ani tak o střely, ale o pohyb. Byli všude, hráli s pukem, my jsme na ně koukali. Zápas nakonec mohl dopadnout jakkoliv, ale první třetina byla vážně špatná," přiznal Červenka.

"Když se nám tohle stane ve čtvrtfinále, tak to bude průser," dodal.