Nejtěžší porážka v kariéře, 70 minut jsme žrali led, smutní kapitán Voráček

před 1 hodinou

Měl být pátým českým hokejistou, který pojede nájezd proti Vasilevskému. Po nepovedeném pokusu Hronka však Jakub Voráček zůstal na střídačce. Bylo po všem. Češi v klání o bronz podlehli Rusku 2:3 po nájezdech. Bez medaile z mistrovství světa jsou sedmým rokem. "Přitom jsme byli lepším týmem," mrzelo kapitána.

Je to vaše nejtěžší porážka v reprezentaci?

Myslím, že nejtěžší v celé kariéře. Medaile byla hodně blízko. Zápas se mi těžko hodnotí. Tým ukázal příslib do budoucna, ale teď jsou naše pocity hodně nepříjemné, bolí to fakt hodně. Někdo by možná řekl, že čtvrté místo je úspěch, ale měli jsme na víc.

Rusy jste přestříleli 50:30, ve třetí třetině 18:5. Cítili jste, že jsou nervózní, že jako favorit nemají utkání vůbec pod kontrolou?

Na jejich hře to bylo vidět. Nám jde po herní stránce máloco vytknout, alespoň z mého pohledu. Dá se říct, že jsme 70 minut žrali led. Oni se dostali do pár šancí, ale my jich třeba v prodloužení měli dvakrát tolik.

Bohužel jste je neproměnili. To rozhodlo?

Když vystřelíte padesátkrát a dáte dva góly… Bylo tam hodně situací tři na dva, Rusové hráli hodně otevřeně. My jsme si šance vytvořili bruslením a trpělivostí. Bohužel jsme rozhodující gól nedali.

Jak velký podíl na tom má brankář Rusů Andrej Vasilevskij? Puky v podstatě nevyrážel, chytal s klidem, lehkostí.

To je důvod, proč letos podle mého vyhraje Vezinu (Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL, pozn. red.). Je to nejlepší gólman na světě. Dnes to opět ukázal. Nenašli jsme na něj recept. Přitom jsme měli strašně moc vyložených šancí. Platilo to i v prodloužení.

Desetiminutové prodloužení tři na tři je dost nestandardní. Jak se vám hrálo?

Byla to dřina. Stačí udělat jednu chybu, jeden oblouček na špatnou stranu a způsobíte přečíslení. Může se stát cokoliv.

Chtěli jste s vědomím, jaké hráče Rusko má, ukončit prodloužení, aby zápas nedospěl k nájezdům?

Chtěli jsme ho ukončit nejenom kvůli nájezdům. Prostě jsem chtěli vyhrát. Věřili jsme, že i kdyby zápas došel k nájezdům, stejně vyhrajeme. Bohužel.

Jak turnaj hodnotíte?

Když skočíte čtvrtí, hrozně těžko se na tohle odpovídá. Jak jsem řekl, asi největší hokejové zklamání v kariéře. Čtvrté místo je asi nejhorší místo vůbec. Ale jsem na kluky pyšný, jaký jsme tady hráli hokej. Každý rozumný člověk se mnou bude souhlasit.