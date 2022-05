Rozhodčí nechápu, ani nešli k videu! zuřil Jalonen kvůli zválcovanému Blümelovi

Češi jsou po výhře nad Norskem blízko čtvrtfinále hokejového mistrovství světa, ovšem trenér Kari Jalonen slavil jen částečně. Naštval ho totiž nepotrestaný tvrdý zákrok na Matěje Blümela, který sobotní utkání nedohrál.

Byl to děsivý moment. Do zcela nepřipraveného Blümela, který v rohu kluziště zrovna odehrál kotouč, vletěl plnou rychlostí víc než metrákový obr Andreas Martinsen, vůbec nejtěžší hráč v utkání.

Mladý český útočník se skácel k ledu a dlouho zůstával ležet. Hřiště nakonec opustil až s pomocí spoluhráčů. Utkání pro něj v půlce třetí třetiny skončilo.

A Martinsen? Ten vyvázl bez trestu. Rozhodčí usoudili, že Blümela trefil čistě.

"Jasný faul," nesouhlasil Jalonen. "Hned po tom nárazu jsem dostal zprávu od našich lidí na tribuně, že to byl čistý úder do hlavy. Mluvil jsem s rozhodčími a supervizory. Nechápu, proč nepoužívají nástroje, které mají. Můžou se přece podívat na video a pak udělat rozhodnutí, zvlášť když vidí, že je hráč zraněný. Oni ale nešli! Nelíbí se mi to a nerozumím tomu. Bezpečnost hráčů je přece nejdůležitější."

Když Jalonen vykládal sudím svůj pohled, řekli mu, že viděli jak zásah do hrudníku, nikoliv do hlavy. "Ale vždyť každý viděl, že to bylo do hlavy!" zlobil se 62letý trenér.

Následně zmínil, že rozhodčí na mistrovství světa nepoškodili Česko poprvé. "Stěžoval jsme si už po utkání se Švédskem a dali mi za pravdu. Ale to je pozdě. Je tu opravdu tenká hranice mezi výhrou a prohrou, proto se musí držet pravidel a být féroví ke všem," doplnil.

Zdravotní stav Blümela nekomentoval, neboť tou dobou ještě nemluvil s doktorem.

Pochválil však české hráče, jak na Martinsenův zákrok zareagovali. V poslední desetiminutovce si od Norů nic nenechali líbit a znatelně přitvrdili. Za hrubost šli na trestnou lavici Tomáš Hertl, Michal Kempný a Michal Jordán.

"Bylo to hodně emotivní. Hráči drželi pospolu, což se mi líbilo. V podstatě převzali řízení toho zápasu, protože na rozhodčí se nemohli spolehnout," prohlásil Jalonen.

Případná ztráta Blümela by Čechy bolela. Přestože je mu teprve 21 let, patří k nejlepším hráčům mužstva v Tampere. Před příjezdem Davida Pastrňáka dodával energii první formaci s Davidem Krejčím a Romanem Červenkou, pak se přesunul do druhé lajny k Tomáši Hertlovi.

V pěti kláních nastřádal pardubický křídelník sedm bodů (3+4) a spolu s Krejčím je druhým nejproduktivnějším mužem týmu. Také má sedm plusových bodů v hodnocení pobytu na ledě, čímž převyšuje všechny spoluhráče.