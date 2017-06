Gólman Lundqvist má zraněné koleno, na operaci nemusí

před 56 minutami

Brankář Henrik Lundqvist, který před dvěma týdny výrazně pomohl švédským hokejistům k zisku titulu mistrů světa, má potíže s kolenními vazy. Na operaci ale nemusí. Opora New York Rangers v NHL by měla být v pořádku za čtyři až šest týdnů. Lundqvist to uvedl pro švédská média. Pětatřicetiletý gólman posílil výběr Tre kronor v průběhu šampionátu v Německu a Francii, ale není zřejmé, kdy přesně si koleno poranil. Během pěti zápasů na turnaji si vedl výtečně, když v průměru inkasoval 1,31 gólu a měl úspěšnost zákroků 94,6 procenta. Vážně však hrozilo, že do finále proti Kanadě nenastoupí. Lundqvist nakonec odchytal celý dramatický duel a přispěl k výhře 2:1 po samostatných nájezdech.

