Koch za faul na Chlapíka trest nedostal. On takhle holt hraje, povzdechl si Zábranský

Do sestavy českých hokejistů v dnešním druhém utkání na mistrovství světa v Rize proti Kazachstánu se zařadí nově útočníci Martin Kaut a Daniel Voženílek, kteří byli v sobotu večer doplněni na soupisku. Absentovat bude útočník Filip Chlapík, který je po zákroku slovenského beka Patrika Kocha na hlavu z pátečního úvodních duelu v péči lékařů a na rozbruslení chyběl.

Mimo čtyři formace na pozici třináctého útočníka byl Ondřej Beránek. Duel začne v 19:20 SELČ.

"Oba půjdou rovnou do sestavy. My musíme reagovat a respektovat zdravotní stav hráčů. Jirka Smejkal hraje se zadrátovanou čelistí, hraje s celoobličejovým krytem. Zaplaťpánbůh, že to u Jirky Černocha dopadlo, jak to dopadlo. Ale stát se může cokoliv a my už si nemůžeme dovolit tohle nerespektovat a nebo nějak spekulovat," řekl novinářům po dnešním rozbruslení asistent trenéra českého týmu Libor Zábranský.

Oddechl si, že Černoch po zákroku beka Mislava Rosandiče kolenem na koleno může pokračovat v turnaji a hraje i Smejkal, který má po čtvrtečním nešťastném zásahu hokejkou na tréninku vyražené dva zuby a zlomenou čelist. U Chlapíka není jasné, kdy by mohl být opět k dispozici. "Tam jdeme den za dnem. Je v péči lékaře, který rozhodne, v jakém stavu bude a kdy bude moct nastoupit. To teď nevíme," uvedl Zábranský.

Po Kochově zákroku, který nebyl v utkání posouzen jako nedovolený, podal český tým podnět k disciplinární komisi, ale dosavadní zadák Vítkovic a nově hráč Třince dodatečný postih nedostal. "Já bych se k tomu nerad vracel. Myslím, že k tomu bylo řečeno a napsáno už dost. Je to už za námi. Jestli to bylo fér, nebo nefér, Patrik Koch takhle hraje, tak to tak musíme brát. Je to škoda, doufám, že se z toho Filip dostane brzo," podotkl Zábranský.

"On má celou sezonu neuvěřitelnou smůlu. Když si vezmeme tu story, že vystupoval ve Finsku z autobusu a podvrkl si kotník," připomněl Zábranský, jak se Chlapík zranil v prosinci při Švýcarských hrách při přesunu z Helsinek do Fribourgu.

Po dnešním duelu už bude mít český tým na turnaji ve hře všech 22 hráčů v poli. "Daniel je velice zajímavý hráč, platný v předbrankovém prostoru a rozích, vybojuje spoustu puků. Martin určitě přinese rychlost, dravost, navíc je to pravák," prohlásil Zábranský.

Český tým zaplnil soupisku po omluvenkách útočníků Ondřeje Paláta z New Jersey a Davida Kämpfa z Toronta. Sestavu zveřejní až těsně před zápasem, Zábranský ji s výjimkou zařazení debutantů na velké mezinárodní akci Kauta a Voženílka nekomentoval včetně pozice třináctého útočníka. "Já bych si to dovolil nekomentovat," prohlásil Zábranský, který uvedl, že by se gólmani měli vystřídat, takže místo Šimona Hrubce byl měl nastoupit jeden z dvojice Karel Vejmelka, Marek Langhamer.

Kazachstán v sobotu vstoupil do turnaje výhrou nad Norskem 4:3 po samostatných nájezdech. "Hrají výborně v obranném pásmu. Přečíslují jako většina týmu. Mají výbornou přesilovku a několik individualit. Musíme se držet našeho plánu a hlavně být disciplinovaní," dodal Zábranský.

Český tým absolvoval rozbruslení v tomto složení: Hrubec, Langhamer, Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Knot, Němeček - D. Kubalík, Chytil, Červenka - M. Kaut, M. Špaček, Smejkal - Tomášek, L. Sedlák, Sobotka - D. Voženílek, Černoch, Flek - O. Beránek.