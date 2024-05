Češi kopírují cestu Třince a ujíždějí na krevetách. Kondelík už varoval přítelkyni

Čeští hokejisté mají na mistrovství světa v Praze jednu skálopevnou jistotu. Každý den se dobře najedí. Gastrozážitky od šéfkuchaře Michala Kuczery si nemohou vynachválit. A jak se shodli během dnešních rozhovorů s novináři, teď už je zřejmé, co stojí za nadvládou Třince v extralize.

Právě pro Oceláře totiž Kuczera vaří. Vždy ho využívají na play off, a to posledních deset let. Za tu dobu mají dvě stříbra a táhnou stále nepřetrženou šňůru pěti titulů. Bude zajímavé sledovat, zda jeho kouzlo zafunguje i u národního týmu. Kuczera totiž sází na stejné menu, jaké je zvyklý připravovat pro třinecký klub.

"Máme každý den výborné jídlo. Na to si nemůžeme vůbec stěžovat. Až jsme občas takoví přejedení. Máme hodně hovězí, steaky, taky začal dělat krevety, je tam i losos… Fakt skvělý servis, opravdu vaří výborně," ocenil útočník David Tomášek.

"Kluci z Třince říkali, že takhle nějak to fungovalo, takže všichni jedeme na krevetách, když vyhráli tři série na sedm zápasů," smál se Tomášek s připomínkou tažení Slezanů za posledním titulem. "Krevety jsou výborné. Nepřejí se to. Ale jestli jídlo bude to hlavní z rozhovoru, to jste ho mohli udělat s Pohlreichem," pobavil novináře Tomášek.

"Ale abychom nečetli titulky, že si nároďák žije na vysoké noze. Je to tak, že jsme měli krevety jednou dvakrát. Je to obměna za ryby, protože když je zápasový den, tak jídlo je lehčí," řekla tisková mluvčí svazu Aneta Lednová.

"To je fantastické, jak vaří," chválil další útočník Jáchym Kondelík. "Říkal jsem přítelkyni, že to bude doma velice těžké. Až přijedu, bude se těžko zvykat na domácí kuchyni. Hlavně ty steaky, to je něco neuvěřitelného. Vždycky je to perfektně udělané, výborné maso," dodal Kondelík.

Připomněl, jak je důležité, aby byla strava vyvážená a hráči se cítili dobře. "Je to strašně důležité pro regeneraci dobře se najíst. Kdyby to chutnalo hůř, tak se to dá taky skousnout. Hlavně aby to bylo zdravé. Když to může být zdravé a ještě takhle dobré, tak jsme o to víc rádi," podotkl Kondelík.

Jen těžko se mu ale vybíralo, na čem si pochutnává nejvíc. "Naučil jsem se, že si nedávám jednu velkou porci něčeho, ale od všeho si dám něco, abych to ochutnal. I ty zákusky… Prostě všechno je to dobré, těžké vypíchnout jednu dvě věci," uvedl Kondelík.

A krevety? "To je prý nějaká třinecká tajná zbraň, tak jsem zvědavý. Ale jestli má Třinec takové tajné zbraně, pak se nedivím, že v play off chodí takhle daleko. Snad to bude fungovat i na náš tým," řekl Kondelík.

"Skvělé jsou obědy i večeře. Máme výborného kuchaře. Dělá samé steaky a dlouho tažené maso, je to opravdu paráda. Krevety, všechno. Nedivím se pak Třinci - když máme třineckého kuchaře - že takhle pořád vyhrává," přidal se útočník Ondřej Beránek.

"Všechnu chválu jen potvrzuji. Je to výborné. Co se týká stravy, je o nás postaráno neskutečně. Vždy je radost sedět u toho stolu, povídat si dlouho a jíst dobré maso. Chutná mi všechno. Hodně tam jsou steaky, které jsou výborné. Já můžu cokoliv, co se týká masa. A skvělé jsou krevety, vždycky se po nich zapráší. Víceméně zjistili, co je receptem na tituly. V hráčích to není, je to v kuchaři," smál se útočník Radan Lenc.

Kuczerův přínos pro celkový chod týmu ocenil i asistent trenéra Tomáš Plekanec. "Bylo to výborné rozhodnutí pro kluky, Nemusí ani kolikrát chodit do města či jinam, protože to jídlo je fakt super," uvedl Plekanec.