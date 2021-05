Šílené nájezdy vyhnaly oba brankáře. Jako fotbal při penaltách, divil se Chytil

Nejdřív odvrátili hrozící krach a pak Češi rozhodli ve ztřeštěných nájezdech. "Vypadalo to jako fotbal při penaltách," kroutil hlavou po výhře 2:1 nad Dánskem Filip Chytil, střelec rozhodujícího gólu.

Riga (od našeho zpravodaje) - Fanouškům netekly nervy jen při nájezdech; celý zápas byl šílený, jak ostatně podotkl i trenér reprezentantů Filip Pešán.

Zhruba 15 minut před třetí sirénou směřovali Češi k nulovému bodovému zisku, který by je vyšachoval ze hry o čtvrtfinále. Pak urputně bránícího soupeře konečně překonali. Skórovali i v pozdějším prodloužení, ale videorozhodčí jejich branku zrušil kvůli ofsajdu. Rozhodovaly tak nájezdy. A opět se děly věci.

Česká jednička Šimon Hrubec nejdřív zastavil pokus Nicolaie Meyera.

"To bylo důležité," chválil Chytil. "Pak tam padal jeden gól za druhým. Vypadalo to jako fotbal při penaltách."

Vskutku. Střelci uspěli sedmkrát v řadě. Za Čechy odstartoval nájezdový specialista Robin Hanzl, který uspěl s bleskurychlou kličkou.

"Věřil jsem si. Hlavně jsem ale byl tak zamrzlý (kvůli dlouhému zkoumání nakonec neuznaného českého gólu v prodloužení, pozn. red.), že jsem to chtěl mít co nejdřív za sebou," řekl České televizi.

Následně skórovali i Jakub Vrána s Janem Kovářem. A pak to přišlo. Zkušený Sebastian Dahm, který Čechy mučil celý zápas, raději odjel na střídačku. Do hry šel 20letý mladík Mads Søgaard, kterého před zápasem shodou okolností zkoumal další český exekutor Chytil.

"Snad poprvé jsem se díval, kdo je náhradní gólman. Viděl jsem, že je to kluk z farmy Ottawy," líčil český centr. "Překvapilo mě, že jde do brány. Měl jsem už připravené zakončení na prvního brankáře. A když přišla ta změna… Věděl jsem, že Søgaard jako mladý kluk půjde při prvním naznačení pohybu dolů. A dopadlo to, jak to dopadlo."

Chytilovi vyšla klička do forhendu.

Pak přišlo další překvapení. Hrubec, jenž chytil první nájezd a pak třikrát inkasoval, odklouzal stejně jako Dahm na střídačku. Do hry šel náhradník Roman Will. A povedeným zákrokem zajistil Česku dva body.

"Buď máte šťastnou ruku, nebo ne. Taky jsem mohl změnou gólmana zápas zkazit," prohlásil kouč Pešán.

Češi však slaví. Jakkoliv je to překvapivé, na světovém šampionátu svedli s Dánskem už čtvrtou nájezdovou bitvu v řadě, přičemž předchozí dvě prohráli.

Tentokrát ale rozhodli rázně. Prosadili se všichni čeští střelci. Filip Zadina, s nímž Pešán počítal do páté série, už mohl zůstat na střídačce.

"Nájezdy jsme přitom netrénovali ani jednou. Nepotřebujeme to, máme to v sobě," řekl Hanzl. Chytil souhlasil: "Máme spoustu šikovných hráčů. A myslím, že nájezdy každý z nás průběžně trénuje v sezoně, třeba i ve volném čase."

Přestože Chytil je v 21 letech třetím nejlepším členem reprezentace, patří k tahounům. Proti Dánsku nahrál na vyrovnávací trefu a pak rozhodl v nájezdech. Celkově v šesti kláních nastřádal čtyři body (2+2).

Pochvaluje si, že od třetího zápasu hraje centra. Stejně jako v Rangers. Předtím dělal křídlo Tomáši Zohornovi. "Řekl bych, že jsem centr, je to pro mě lepší. Když na téhle pozici hraju celou sezonu, jsem rád, že mě do ní dal i trenér. Myslím, že moje výkony šly díky tomu nahoru, týmu toho můžu dát víc než na křídle."