Z ozdob KHL k ostudě. Slovan opouštějí i fanoušci, krachující Záhřeb nemá na hokejky

Pohádka o hokejových klubech, které budou za pomoci skvělých fanoušků vzdorovat ruským gigantům, končí. Medveščak Záhřeb odešel z Kontinentální ligy před dvěma roky a aktuálně mu vážně hrozí úplný konec. Podobnou cestou se zpožděním kráčí Slovan Bratislava.

Nezasvěceným divákům, kteří v posledních týdnech navštívili utkání Medveščaku, muselo problesknout hlavou, jestli sledují profesionální, nebo amatérský hokej.

Chorvatský klub předvádí v rakouské EBEL, kam zamířil po krachu v ruské KHL, nedůstojné představení. Prohrál 23 zápasů v řadě s mizivými vyhlídkami na prolomení série. Kvůli vyschlému kontu a dluhům nasazuje juniory, těm navíc nemůže pořídit nové hokejky.

Pak není překvapivé, že Záhřeb dělá ostatním fackovacího panáka. Nejvíc nedávno trpěl v Bolzanu, kde při výprasku 0:11 nasadil do hry pouze deset hráčů v poli.

Agónie skončí v neděli proti Znojmu, kdy Medveščak odehraje derniéru. Normálně by měl naskočit do nadstavby a mezi šestkou nejhorších bojovat o dvě místa v play off, ale o tenhle scénář už nestojí ani zástupci soutěže, a tak došlo k dohodě.

Záhřeb tudíž předčasně končí sezonu. A pokud zázračně nenajde mecenáše, vypadne z EBEL úplně. Hrozí mu i zánik.

Potíže nepřišly znenadání. V letní přípravě nedokázal Medveščak zaplatit ani led ve vlastní aréně, poté neposílal hokejistům výplaty. A když si jeden z nich na venkovním tripu zlomil nohu, domů musel odcestovat na vlastní náklady.

Až takhle klesl klub, jenž při vstupu do KHL před šesti lety atakoval osmitisícovou průměrnou návštěvnost a zaměstnával kdysi nejlepšího střelce NHL Jonathana Cheechooa.

Na řadě je Slovan

"Demoverzi" záhřebského sešupu teď zažívá Slovan, který v Kontinentální lize jen paběrkuje. Těsně před koncem základní části má jisté poslední místo. Kvůli skóre 90:186 nastřádal bídných 27 bodů, čímž si výrazně pohoršil oproti loňsku (58) a předloňsku (85).

Při bezprecedentním trápení se navíc ukazuje, že ani slovenští fanoušci Slovanu nesnesou všechno. Na domácí zápasy jich průměrně chodí jen něco přes šest tisíc, což je ligový podprůměr. Atmosféra z dříve obvyklých desetitisícových návštěv je ta tam.

Ubyl tak další z argumentů, proč by měl Slovan v ruském spolku zůstávat. "Upřímně doufám, že tenhle tým už v KHL neuvidíme," napsal novinář Alexej Ševčenko z deníku Sport-Express.

Co je horší, klub kontroverzního podnikatele Juraje Širokého má i kvůli drahému nájmu bratislavského stadionu přetrvávající problémy s financemi. Pravidelně dluží hráčům, kvůli čemuž nesmí od listopadu přivádět posily.

Slovan za sedm ročníků v ruské soutěži jen dvakrát postoupil do vyřazovacích bojů, kde vždy vypadl v prvním kole. O další úspěchy se dost možná bude ucházet jinde. Reálnou alternativou je návrat do slovenské ligy. Rozhodnutí by mělo padnout nejpozději na přelomu března a dubna.

Konec Bratislavy v KHL je každopádně pravděpodobnější než dřív. Pokud k němu skutečně dojde, nikoho to nepřekvapí. I proto, že v Kontinentální lize, byť je uzavřená, dochází k podobným veletočům často. Nejlepší evropskou soutěž momentálně hraje 25 klubů, ale od jejího založení v roce 2008 čítá seznam účastníků 35 jmen.

Některé týmy se sloučily, jiné si kvůli finančním potížím dávaly různě dlouhou přestávku. Projekt Lva neuspěl v Popradu ani v Praze. Kvůli politické situaci na Ukrajině vypadl Doněck. Skončil také chorvatský Medveščak.

Aktuálně má KHL šest zahraničních účastníků - finský Jokerit, čínský Kunlun, běloruský Minsk, kazašskou Astanu, lotyšskou Rigu a bratislavský Slovan, nad nímž visí otazník. Zcela jistě přijdou další otřesy.

Oproti tomu v zámořské NHL, které chtěli Rusové konkurovat, došlo během stejné doby pouze k dvěma změnám. Z Atlanty se stal Winnipeg a do elitní společnosti přibylo Vegas (brzy se dočká i Seattle).