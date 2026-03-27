Liberec předvedl v sérii s Vary mocnou otočku. Jediný krok ho dělí od semifinále

ČTK

Hokejisté Liberce zdolali v pátém utkání čtvrtfinále play off Karlovy Vary 3:1 a po třetím úspěchu za sebou je dělí jediná výhra od prvního postupu mezi nejlepší čtyři od roku 2021, kdy získali stříbro.

Liberecký útočník Adam Musil slaví gól proti Karlovým Varům.Foto: ČTK
O první výhře domácího celku v celé sérii rozhodl v čase 49:30 vítězným gólem obránce Denis Zeman. Šestý duel se hraje v neděli v Karlových Varech.

Do branky Karlových Varů se postavil poprvé v letošním play off Daniel Král, který nahradil jedničku Dominika Frodla. Předsezonní posila Energie právě z Liberce nastoupila poprvé od 1. března.



Hned po začátku utkání domácí zahrozili a po spolupráci se Sandbergem měl velkou šanci Gavlas. V čase 4:08 už se Bílí Tygři radovali. Jansa se dostal před Krále, bekhendem poslal puk do brankoviště a do prázdné branky jej dorazil Musil, který oslavil branku po třináctizápasovém půstu.

V 15. minutě se po Hujerově podklouznutí dostal do dobré střelecké pozice mezi kruhy hostující Číp, Kváča však zasáhl lapačkou.

Na začátku druhé části měli při Čípově vyloučení v přesilovce šance Petrovský a Sandberg a naopak v oslabení mohl vyrovnat po Jiskrově přihrávce Minárik, jenž ale ztroskotal na Kváčovi.

V 25. minutě domácím pomohla pravá tyč po střele karlovarského kapitána Černocha, který nastoupil k 500. utkání v extralize. Vzápětí při Hujerově trestu trefil tyč z levého kruhu i Moravec. Liberec se ubránil i 59 sekund ve třech proti pěti.

V 29. minutě měl příležitost domácích Ivan, Král však zasáhl lapačkou. V 32. minutě zastavil Zile přihrávku Šťastného v přečíslení tří na jednoho a vzápětí jej karlovarský útočník i fauloval. Hosté v oslabení odolali a navíc měl možnost Bambula, jenž ale nezamířil přesně.

Čtyři minuty před koncem druhé části nešťastně upadl hlavou na mantinel karlovarský bek Myšák a opustil led na nosítkách.

V čase 36:42 bylo vyrovnáno. Bambula vyslal do úniku sedmnáctiletého Petra Tomka, který vyzrál na Kváču bekhendovým blafákem mezi betony.

Polepšil si na tři branky a pět bodů a překonal tak rekord české extraligy u hráče před dosažením plnoletosti. Dosud se o něj dělil s Patrikem Eliášem, který měl v sezoně 1993/94 v dresu Kladna bilanci 2+2.

Energie ve třetí třetině pokračovala v aktivitě. Ve 44. minutě trefil Lukošik z levého kruhu protější tyč, další možnost měl po Tomkově akci Černoch a Kváča se vyznamenal i při Redlichově příležitosti. Libereckého gólmana nepřekonal ani Moravec.

V 50. minutě udeřili domácí. Lenc našel od levého mantinelu před brankou Zemana a obránce Bílých Tygrů svým druhým gólem v sérii rozhodl.

Domácí Západočechy do šancí nepouštěli a 52 sekund před koncem při power play zpečetil výsledek do prázdné branky Faško-Rudáš. Zkorigovat skóre ještě mohl Šťastný, ale zblízka Kváču nepřekonal.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápas:

Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. A. Musil (F. Jansa), 50. D. Zeman (Lenc), 60. Faško-Rudáš (J. Pytlík, A. Musil) - 37. P. Tomek (Bambula). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 6871. Stav série: 3:2.

Sestavy:

Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Baránek - Sandberg, Petrovský, Lenc - Faško-Rudáš, A. Najman, Weatherby - J. Pytlík, A. Musil, F. Jansa - Zachar, Hujer, J. Vlach - J. Pérez. Trenér: Kudrna.

Karlovy Vary: D. Král - Dello, M. Kočí, Jaks, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics, D. Mikyska - Bambula, Černoch, P. Tomek - Lukošik, Minárik, Sapoušek - Číp, Jiskra, Šťastný - Koffer, Váňa, T. Redlich - od 43. navíc Osmík. Trenér: Patera.

Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel.

ŽIVĚ Hackeři s vazbami na Írán zaútočili na Spojené státy. Nabourali se do e-mailu šéfa FBI

Hackerská skupina s vazbami na Írán v pátek oznámila, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela. Informovala o tom agentura Reuters. Na internetu hackeři zveřejnili mimo jiné Patelovy fotografie a životopis. Představitel amerického ministerstva spravedlnosti útok potvrdil a doplnil, že materiály jsou zřejmě autentické.

Ilustrační foto.

Úplný zákaz vývozu benzinu. Rusové od dubna sáhnou k tvrdým opatřením

Ruské úřady se rozhodly zakázat od 1. dubna veškerý vývoz benzinu. Zákaz bude platit do konce července. Agentuře TASS to sdělily zdroje z odvětví po schůzce ruského vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností. Ruská vláda podle agentury Reuters oznámila, že Novak instruoval ministerstvo energetiky, aby nařízení zakazující od 1. dubna vývoz benzinu připravilo.

