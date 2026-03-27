Liberec předvedl v sérii s Vary mocnou otočku. Jediný krok ho dělí od semifinále

Hokejisté Liberce zdolali v pátém utkání čtvrtfinále play off Karlovy Vary 3:1 a po třetím úspěchu za sebou je dělí jediná výhra od prvního postupu mezi nejlepší čtyři od roku 2021, kdy získali stříbro.
O první výhře domácího celku v celé sérii rozhodl v čase 49:30 vítězným gólem obránce Denis Zeman. Šestý duel se hraje v neděli v Karlových Varech.
Do branky Karlových Varů se postavil poprvé v letošním play off Daniel Král, který nahradil jedničku Dominika Frodla. Předsezonní posila Energie právě z Liberce nastoupila poprvé od 1. března.
Hned po začátku utkání domácí zahrozili a po spolupráci se Sandbergem měl velkou šanci Gavlas. V čase 4:08 už se Bílí Tygři radovali. Jansa se dostal před Krále, bekhendem poslal puk do brankoviště a do prázdné branky jej dorazil Musil, který oslavil branku po třináctizápasovém půstu.
V 15. minutě se po Hujerově podklouznutí dostal do dobré střelecké pozice mezi kruhy hostující Číp, Kváča však zasáhl lapačkou.
Na začátku druhé části měli při Čípově vyloučení v přesilovce šance Petrovský a Sandberg a naopak v oslabení mohl vyrovnat po Jiskrově přihrávce Minárik, jenž ale ztroskotal na Kváčovi.
V 25. minutě domácím pomohla pravá tyč po střele karlovarského kapitána Černocha, který nastoupil k 500. utkání v extralize. Vzápětí při Hujerově trestu trefil tyč z levého kruhu i Moravec. Liberec se ubránil i 59 sekund ve třech proti pěti.
V 29. minutě měl příležitost domácích Ivan, Král však zasáhl lapačkou. V 32. minutě zastavil Zile přihrávku Šťastného v přečíslení tří na jednoho a vzápětí jej karlovarský útočník i fauloval. Hosté v oslabení odolali a navíc měl možnost Bambula, jenž ale nezamířil přesně.
Čtyři minuty před koncem druhé části nešťastně upadl hlavou na mantinel karlovarský bek Myšák a opustil led na nosítkách.
V čase 36:42 bylo vyrovnáno. Bambula vyslal do úniku sedmnáctiletého Petra Tomka, který vyzrál na Kváču bekhendovým blafákem mezi betony.
Polepšil si na tři branky a pět bodů a překonal tak rekord české extraligy u hráče před dosažením plnoletosti. Dosud se o něj dělil s Patrikem Eliášem, který měl v sezoně 1993/94 v dresu Kladna bilanci 2+2.
Energie ve třetí třetině pokračovala v aktivitě. Ve 44. minutě trefil Lukošik z levého kruhu protější tyč, další možnost měl po Tomkově akci Černoch a Kváča se vyznamenal i při Redlichově příležitosti. Libereckého gólmana nepřekonal ani Moravec.
V 50. minutě udeřili domácí. Lenc našel od levého mantinelu před brankou Zemana a obránce Bílých Tygrů svým druhým gólem v sérii rozhodl.
Domácí Západočechy do šancí nepouštěli a 52 sekund před koncem při power play zpečetil výsledek do prázdné branky Faško-Rudáš. Zkorigovat skóre ještě mohl Šťastný, ale zblízka Kváču nepřekonal.
Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápas:
Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 5. A. Musil (F. Jansa), 50. D. Zeman (Lenc), 60. Faško-Rudáš (J. Pytlík, A. Musil) - 37. P. Tomek (Bambula). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 6871. Stav série: 3:2.
Sestavy:
Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Baránek - Sandberg, Petrovský, Lenc - Faško-Rudáš, A. Najman, Weatherby - J. Pytlík, A. Musil, F. Jansa - Zachar, Hujer, J. Vlach - J. Pérez. Trenér: Kudrna.
Karlovy Vary: D. Král - Dello, M. Kočí, Jaks, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics, D. Mikyska - Bambula, Černoch, P. Tomek - Lukošik, Minárik, Sapoušek - Číp, Jiskra, Šťastný - Koffer, Váňa, T. Redlich - od 43. navíc Osmík. Trenér: Patera.
