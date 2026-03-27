Třinec je zase zpátky. Hradci ukončil sezonu v 85. minutě pátého čtvrtfinále

Hokejisté Třince vyhráli v Hradci Králové 3:2 ve druhém prodloužení a jako druzí po vítězi základní části Pardubicích postoupili do semifinále extraligového play off.
Svěřenci kouče Borise Žabky, kteří museli absolvovat předkolo proti Olomouci, ovládli sérii po výsledku 4:1 na zápasy. V čase 84:22 ji uzavřel Miloš Roman.
Oceláři, kteří byli na trůnu v letech 2019 až 2024, kdy vyhráli pět titulů v řadě, se mezi nejlepší kvarteto vrátili po dvou letech. Loni jejich vítězné tažení přetrhla už ve čtvrtfinále pražská Sparta.
Třinec si v úvodních 14 minutách vypracoval dvoubrankový náskok. Už po 53 sekundách otevřel skóre David Musil, poté zvýšil David Cienciala.
Ve třetí třetině Východočeši v rozmezí 67 sekund vyrovnali, když se prosadili Graeme McCormack a Jakub Pour, ale poslední slovo měl Roman.
Kapitán Slezanů Martin Růžička pokořil jako pětadvacátý hráč v nejvyšší české soutěži metu 1000 odehraných extraligových utkání. I díky dnešní asistenci u Musilova zásahu z nich má bilanci 817 bodů za 368 gólů a 449 bodů. Zápas však kvůli zranění nedohrál.
Domácí se museli obejít bez klíčové ofenzivní opory Radila, jehož nepustily do hry zdravotní potíže. Na pravém křídle elitní formace týmu Mountfieldu ho nahradil Jergl.
Východočeši při snaze odvrátit konec sezony začali nejhorším možným způsobem. Už po 53 sekundách totiž prohrávali, když Musilův pokus od modré čáry, který původně mířil mimo tyčky, nešťastně srazil za záda gólmana Škorvánka jeho spoluhráč Melancon.
Hradec byl pak velmi blízko bleskové odpovědi, když Klíma našel na brankovišti hlídkujícího Perreta, skvěle reagující brankář Mazanec však pravým betonem vyrovnání odvrátil. V první přesilovce utkání pak neuspěl Bunnaman.
Ve 14. minutě naopak vyrazili do rychlého kontru hosté, přečíslení tři na dva zakončil Kurovský dělovkou do tyčky. Vzápětí ji dorážkou orazítkoval také Cienciala, kotouč se však odrazil na Škorvánkův beton a od něj doputoval za brankovou čáru.
Do druhého dějství vlétli domácí aktivně, jenže je srážela nedisciplinovanost a zbytečné fauly. Kalinovi sebral radost dobrým zákrokem Mazanec. Ve 33. minutě měl v oslabení po Perretově přihrávce šanci Mudrák, ale nedal.
Krátce před přestávkou faulovali rychle po sobě Pour s Pláňkem a Oceláři měli k dispozici 105 sekund přesilovky pět na tři, z toho přesně minutu a půl si přenesli do třetí části.
Královéhradečtí se však bez větších potíží ubránili a sami začali zvyšovat obrátky. Kivistö prověřil Mazancovu pozornost, v 46. minutě neuspěl při zakončení zblízka Melancon. Jen o chvilku později Pavlík parádní ranou z kruhu propálil Mazance a bouřlivě oslavil snížení.
Jenže hosté ihned sáhli po trenérské výzvě s vidinou možného postavení mimo hru a sudí jim po kontrole videa dali za pravdu.
Východočechy to však do kolen nesrazilo, naopak se vrhli znovu do útoku. Brzy si vynutili přesilovku, kterou sice přes dobré šance nevyužili, ale jen co se třetí třetina přehoupla do druhé poloviny, našel Miškář na chvilku nepokrytého McCormacka, jenž zblízka překonal Mazance.
Uběhlo jen 67 sekund a po Pourově zakončení bylo vyrovnáno 2:2. Třinečtí ihned zareagovali oddechovým časem.
V čase 53:22 musel na trestnou lavici Hudáček a domácí měli příležitost k dovršení obratu, jenže neuspěli.
Rozuzlení nepřišlo ani po obrovském závaru v třineckém brankovišti na konci 58. minuty, pak 103 sekund před vypršením základní hrací doby fauloval Kurovský Pavlíka, ani z přesilovky však Východočeši nerozhodli.
Malou část si jí přenesli ještě do prodloužení, stav 2:2 se ale nezměnil. V 64. minutě měl jedinečnou šanci vrátit sérii do Třince Pour, při zakončení z ideální parkety mu však kotouč sklouzl z čepele. V 67. minutě stáli při domácích všichni svatí, když Flynnovu ránu zastavila horní tyčka.
Domácí pak přežili bez úhony trest po Kalinově faulu a brzy po jeho vypršení se Bunnaman s Pourem dostali do přečíslení dvou na jednoho, při Pourově zakončení Mazanec fantasticky zasáhl lapačkou. Ve zbytku první části prodloužení už větší šance nepřišly a pokračovalo se dál.
V úvodu dalšího nastavení přestřelil ze slibné pozice Moses, na druhé straně pak o chvilku později Roman tečoval Hrehorčákovo nahození a poslal Třinec do semifinále.
Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápas:
Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 2:3 ve druhém prodloužení (0:2, 0:0, 2:0 - 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 51. McCormack (Miškář, D. Sklenář), 52. Pour (Vukojevic) - 1. D. Musil (Koch, M. Růžička), 14. Cienciala (Kurovský), 85. Miloš Roman. Rozhodčí: Hribik, Kika - Lhotský, Ondráček. Vyloučení: 7:6, navíc Pláněk (Hradec Králové) 10 min. Bez využití. Diváci: 5350. Konečný stav série: 1:4.
Sestavy:
Hradec Králové: Škorvánek - Mudrák, Kalina, Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Pláněk - Jergl, Miškář, R. Pavlík - Pour, Bunnaman, Nenonen - Moses, Kevin Klíma, Perret - D. Sklenář, Matějček, Marha. Trenér: T. Martinec.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, D. Musil, Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák - Kubiesa, Cienciala, Kofroň - od 21. navíc Dravecký. Trenér: Žabka.
