Kometa získala Kundrátka a Koblížka, Mladá Boleslav ulovila olympijské medailisty

Zvučné posily hlásí krátce po skončení ročníku hokejové extraligy Kometa a Mladá Boleslav. Zatímco dres Brna nově obléknou obránce Tomáš Kundrátek nebo útočník Radek Koblížek, do středočeského klubu zamířili mimo jiné dva slovenští reprezentanti - Róbert Lantoši a Pavol Regenda.

V Brně bude nově působit obránce Tomáš Kundrátek z mistrovského Třince. Dvaatřicetiletý účastník letošních olympijských her v Pekingu opouští tým Ocelářů po třech letech. Do Komety se po devíti letech vrací čtyřiadvacetiletý útočník Radek Koblížek, který v roce 2018 získal titul s Kärpätem Oulu a naposledy působil ve Finsku v celku KooKoo Kouvola.

Dvaatřicetiletý Kundrátek bude poprvé v extralize oblékat jiný dres než Třince, za který sehrál 207 zápasů a připsal si 70 bodů za 20 branek a 50 asistencí. Podílel se na zisku titulů v posledních dvou sezonách a v mistrovském ročníku 2018/19 nastoupil za Oceláře také v šesti utkáních, než odešel do švýcarského Davosu.

Účastník olympijských her i v roce 2018 v Pchjongčchangu, mistrovství světa v letech 2016 a 2017 i Světového poháru v roce 2016 má na kontě i 30 utkání v NHL za Washington, v nichž si připsal gól a šest asistencí. Působil také v KHL v Dinamu Riga, Slovanu Bratislava, Nižním Novgorodu a Kunlunu. V reprezentaci má bilanci 76 zápasů a 20 bodů (8+12).

Koblížek odešel z mateřské Komety do Oulu v 15 letech. Ve finské lize nasbíral ve 257 zápasech včetně play off 131 bodů za 49 branek a 82 asistencí. S Oulu dosáhl v roce 2019 na stříbro. V české reprezentaci sehrál osm zápasů a zaznamenal jednu přihrávku.

"Z návratu jsem nadšený, těším se moc. Rozhodlo to, že jsem Komeťák a chci hrát za svůj rodný klub. Nabídka mě oslovila, dávala mi největší smysl a moc se těším, že si zahraju zase doma. S některými kluky jsme v kontaktu prakticky pořád. Ať už jde o Luboše Horkého nebo Petra Kratochvíla, ale i s dalšími, s nimiž jsem vyhrál v mladším dorostu titul. Bude fajn se znovu potkat v jednom mužstvu. Byl to náš sen zahrát si společně, a nejlépe v extralize," řekl klubovému webu Koblížek.

V české extralize bude debutovat. "Finská liga je hodně o bruslení. Českou extraligu jsem viděl zatím jen v televizi, ale těžko odhadovat, byla by to tipovačka. Více budu vědět, až si ligu zahraju a po pár zápasech to dokážu vyhodnotit. Sám jsem zvědavý, jaká to bude změna," dodal Koblížek.

Šest nových posil

Pořádný průvan v kabině hlásí v Mladé Boleslavi. Novými tvářemi středočeského klubu se stali brankář Filip Novotný z Hradce Králové, obránce Radek Jeřábek s útočníkem Tomášem Šmerhou z pražské Sparty a další útočníci Róbert Lantoši z Linköpingu, Pavol Regenda z Michalovců a Martin Beránek z Českých Budějovic.

Lantoši a Regenda se v únoru podíleli na zisku bronzových medailí na olympijských hrách v Pekingu. Smlouvu s Bruslařským klubem prodloužil obránce Pavel Pýcha.

Třicetiletý jihlavský odchovanec Novotný zamířil v lednu do Hradce Králové z Karlových Varů. V extralize, kde chytal i za Spartu, má v 251 utkáních průměr 2,62 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,37 procenta a udržel 20 čistých kont. V sezoně 2020/21 dokonce vstřelil gól. Působil také v Nižněkamsku v KHL.

"Do nové sezony jsme znovu chtěli kvalitní brankářskou dvojici a jsme rádi, že jsme se dohodli právě s Filipem, který za poslední roky patří k nejlepším brankářům extraligy. Věříme, že spolu s Gašperem (Krošeljem) vytvoří kvalitní brankářský tandem," řekl klubovému webu sportovní manažer Mladé Boleslavi Václav Nedorost.

O osm let mladší Regenda pomohl Slovensku k bronzu v Pekingu při své premiéře na velké mezinárodní akci v sedmi zápasech čtyřmi body (1+3). Za dvě sezony ve slovenské extralize za Michalovce zaznamenal ve 111 duelech včetně play off 77 bodů (35+42).

"Pavol na sebe upozorňuje poslední dvě sezony ve slovenské lize. V relativně mladém věku už má zkušenosti a úspěch z olympiády. Jde o bruslivého, bojovného hráče, kterého zdobí celoplošná hra. Věříme, že naváže na úspěšné sezony svých krajanů v našem dresu a bude pro nás stejně důležitým hráčem, jako byl Skalický nebo Kelemen," prohlásil Nedorost.

Šestadvacetiletý Lantoši, který startoval na posledních dvou mistrovstvích světa, hrál ve slovenské extralize za Nové Zámky a Nitru, potom v ročnících 2019/20 a 2020/21 působil na farmě Bostonu v Providence v AHL. V uplynulé sezoně ve švédské lize za Rögle a Linköping nasbíral ve 48 zápasech 23 bodů (11+12).

"Róbert je velice zkušený a kvalitní hráč, který strávil několik let ve Švédsku a působil i v zámoří. Má taky zkušenosti z národního týmu. Věříme, že právě Robert bude naším rozdílovým hráčem," konstatoval Nedorost.

O dva roky mladší Šmerha je odchovancem Slavie a v extralize debutoval v sezoně 2019/20 v Kladně. Pak zamířil do Sparty. V nejvyšší soutěži zaznamenal v 53 duelech včetně play off 20 bodů (6+14). Čtyřiadvacetiletý Jeřábek, který v uplynulém ročníku nastupoval vedle Sparty i v prvoligovém Sokolově, v nejvyšší soutěži sehrál 26 utkání s bilancí jedné trefy a jedné asistence. O tři roky mladší Beránek, který loni startoval na mistrovství světa dvacítek, má na kontě v extralize 99 zápasů a 22 bodů (13+9).

Šestadvacetiletý Pýcha přišel do Mladé Boleslavi loni z Českých Budějovic. Za dvě sezony v extralize nasbíral ve 100 duelech 45 bodů (13+32). Má na kontě také pět utkání v české reprezentaci, v kterých vstřelil jednu branu a na dvě přihrál.

Naopak v Mladé Boleslavi končí brankáři Jan Růžička a Marek Schwarz, obránci David Bernad a Dominik Vacík a útočníci Oscar Flynn, Jan Grim, Tomáš Knotek, Tomáš Pospíšil a Adam Raška.

Šestatřicetiletý Schwarz, který odchytal i šest zápasů v NHL za St. Louis a v extralize získal tituly se Spartou (2006) a s Libercem (2016), ukončil kariéru. "Před Markem patří smeknout. Do Boleslavi se před dvěma lety vrátil v pozici trojky a dělal první poslední, aby i z téhle pozici byl týmu platný. Byl naší jistotou v zádech. Jsme rádi, že se neloučíme úplně, Marek už nějakou dobu funguje v procesu trénování mládeže a v našem klubu zůstane," uvedl sportovní ředitel Radim Vrbata.

Růžička zamířil od Hradce Králové. Bernad odchází na hostování. "David zůstává naším hráčem pod dlouhodobou smlouvou, ale pro příští sezonu odchází na vlastní žádost na roční hostování do jiného klubu tady v Čechách. Věříme, že mu angažmá prospěje, vyboduje si silnou pozici a s navráceným sebevědomím se za rok vrátí," konstatoval Vrbata a doufá v budoucnu i v návrat Flynna, který se rozhodl vyzkoušet jiné angažmá.

Raškovi s Pospíšilem, který zamířil do Zlína, skončilo Bruslařském klubu hostování a Knotkovi střídavé starty. Po hostování v jiných klubech se už do Mladé Boleslavi nevrátí útočníci Valentin Claireaux, Jan Dufek, Adam Zbořil a brankář Andrej Košarišťan.

Na odchodu je i nejlepší střelec letošního play off Slovák Miloš Kelemen, který se dohodl v NHL na smlouvě s Arizonou. "Stále probíhá administrativní finalizace jeho smlouvy s NHL, Bruslařský klub proto stále čeká na definitivní potvrzení, které by mělo dorazit v průběhu příštího týdne," uvedl mladoboleslavský klub. Řešit budou Středočeši pokračování kariéry obránce a kapitána Martina Ševce.