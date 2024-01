Štěstí s bruslí, cena v ponožkách i šílený let. Pak se živel Hudler stáhl do ústraní

Hudler se narodil v Olomouci, ale v mládí si ho pod sebe stáhl tehdejší extraligový vládce Vsetín. Prostředí zimního stadionu Na Lapači si zamiloval.

Už ve 13 letech hrál dorosteneckou extraligu a čile přeskakoval kategorie. V 16 letech se podíval na mistrovství světa do 18 let, o dva roky později získal na této akci bronz a dostal se do All-Star týmu turnaje.

Na draftu NHL si Hudlera ve druhém kole v roce 2002 vybral Detroit, nicméně šikovný útočník zůstával ve Vsetíně. Do Ameriky zamířil nakonec v 19 letech přes krátkou zastávku v ruské Kazani.