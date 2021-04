Jágr a spol. si zahrají o extraligu, ve finále první ligy vyzvou Jihlavu

Hokejisté Kladna a Jihlavy zvládli v nejkratší možné době semifinálové bitvy play off první ligy a čeká je finálový boj o právo účasti v příštím ročníku extraligy.

Hokejisté Kladna v play off 2021 | Foto: Rytíři Kladno, Roman Mareš

Rytíři, kteří se snaží vrátit mezi elitu po roce, vyhráli v Ostravě nad Porubou 4:3 v prodloužení. Od druhé třetiny sice hráli bez devětačtyřicetiletého majitele Jaromíra Jágra, ale v čase 65:59 rozhodla další hvězda Tomáš Plekanec. Jihlava ovládla sérii také 4:0 na utkání po vítězství ve Vsetíně 4:1.

Poruba proti nejlepšímu týmu základní části i ve čtvrtém souboji vedla, ale ztratila ho. Při vyloučení Ondřeje Machaly si obránce Lukáš Kozák vyměnil puk se Šimonem Szathmárym a z pozice za pravým kruhem překonal Andreje Košarišťana. V čase 7:27 vyrovnal po Jágrově asistenci Machala. V 16. minutě otočil vývoj Marek Račuk: obkroužil branku a bekhendovou střelou překonal Frederika Foltána.

Od druhé třetiny už v kladenské sestavě Jágr chyběl, zůstal ve výzbroji na střídačce. Zatímco v prostředním dějství gól nepadl, po devíti sekundách třetí domácí vyrovnali. Tomáš Voráček dlouhou přihrávkou vysunul Tomáše Jáchyma, ten našel volného Markuse Korkiakoskiho a finský útočník z levého kruhu prostřelil kladenského gólmana.

Za 73 sekund ale Rytířům zajistil opět vedení tečí střely Stěpana Zacharčuka Tomáš Pitule. V 54. minutě Ostravané i potřetí srovnali krok díky trefě Radka Pořízka. V nastavení posunul Kladno do finále kapitán Plekanec, jenž doklepl puk do odkryté branky po střele Jakuba Suchánka do pravé tyče.

Jihlava sice ve čtvrtfinále s Litoměřicemi pohrávala 1:3 na zápasy, ale díky sedmi výhrám během 13 dnů už je účastník extraligy z ročníku 2017/18 ve finále. Náskok získala Dukla poprvé ve 14. minutě, kdy propálil Jakuba Málka od modré čáry Tomáš Harbakus.

V čase 22:51 se radovali Valaši z vyrovnání, když za Maximem Žukovem skončilo nahození obránce Michala Hryciowa přes stínící hráče. V polovině druhé části ale při vyloučení Adama Gajarského poslal Jihlavu opět do vedení střelou od modré čáry Daniel Kolář. V 52. minutě se dostali sami před Málka Čachotský s Lichancem, který výměnu puku zakončil do odkryté branky. Při power play dovršil vteřinu před koncem výsledek Tomáš Havránek.

Finálová série začne v sobotu 17. dubna na ledě Kladna.