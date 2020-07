Hokejový svaz zrušil kvůli koronaviru odložené České hry v Brně

Poslanec Petr Vrána z hnutí ANO složil poslanecký mandát. Důvodem je jeho kandidatura do Senátu v přerovském obvodu, na kterou se chce v příštích týdnech soustředit, řekl Vrána V lavicích sněmovny ho nahradí od 1. srpna dlouholetá starostka Vranovic - Kelčic na Prostějovsku Irena Blažková. Barvy hnutí bude v Poslanecké sněmovně reprezentovat do konce volební období, tedy zhruba rok. Blažková uvedla, že starostkou po tu dobu zůstane.

"K dnešnímu dni jsem složil poslanecký mandát, můj asistent předsedovi sněmovny dnes předal notářsky ověřené prohlášení o složení mandátu. Důvodem je to, že nechci alibisticky čekat na to, jestli budu zvolen senátorem nebo ne. Chci to udělat dopředu, abych se soustředil na boj o Senát," řekl v pátek Vrána, který je zároveň neuvolněným přerovským radním a neuvolněným náměstkem hejtmana.