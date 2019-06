Hokejový obránce Šulák se vrací ze zámoří, bude hrát za Čerepovec

před 47 minutami

Hokejový obránce Libor Šulák se po roce vrací ze zámoří do Evropy a bude hrát Kontinentální ligu za Čerepovec. Pětadvacetiletý účastník dvou mistrovství světa odehrál v NHL šest zápasů za Detroit, jinak působil na farmě v nižší AHL. Severstal oznámil angažování odchovance Pelhřimova na svém oficiálním webu.

Šulák podepsal s Detroitem smlouvu před dvěma lety, první sezonu ale strávil ve finském Lahti a do zámoří se přesunul až po skončení klubové sezony Pelicans. Na farmě v Grand Rapids ale poté odehrál jen dva zápasy.

V sezoně 2018/19 již hrál jen v zámoří, opět však převážně v nižší AHL. V NHL nastoupil k šesti zápasům a nebodoval. V Grand Rapids odehrál včetně play off 65 utkání s bilancí pěti branek a jedenácti asistencí. Nyní se ale bývalý hráč Chomutova či Znojma v mezinárodní lize EBEL rozhodl pro návrat do Evropy.

Obránce Jones opouští Plzeň, bude hrát za německý Wolfsburg

Americký obránce Nick Jones nakonec nebude pokračovat v extraligové Plzni. Ze západu Čech se stěhuje do německé nejvyšší soutěže, kde se upsal Wolfsburgu. Oba kluby to potvrdily na svých webových stránkách.

Osmadvacetiletý Jones přišel k Indiánům před dvěma lety z norského Stjernenu. Za dvě sezony odehrál v základní části 93 utkání a připsal si 25 bodů za 12 gólů a 13 asistencí. V play off přidal za 24 startů 11 nahrávek. Oba ročníky dokončili Plzeňští na celkově třetí příčce a získali bronz.

Brankář Cikánek a útočník Melka prodloužili smlouvy s Kladnem

Hokejový brankář Lukáš Cikánek a útočník Antonín Melka budou i nadále působit v dresu nováčka extraligy Kladna. Cikánek uzavřel s Rytíři novou roční smlouvu s opcí a Melka se upsal týmu majitele Jaromíra Jágra na rok. Klub to uvedl na svém webu.

Jednatřicetiletý Cikánek se do Kladna vrátil v roce 2015 po sezoně strávené ve Znojmě v EBEL a Nových Zámcích. V uplynulém ročníku měl v základní části první ligy ve 26 zápasech průměr 2,33 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,05 procenta a dvakrát vychytal čisté konto.

V play off první ligy si v 10 zápasech udržel průměr 1,71 gólů na utkání, úspěšnost 94,57 procenta a vychytal jednu nulu. V úspěšné baráži ve 12 duelech inkasoval v průměru 2,62 branky, úspěšnost měl 90,61 procenta a připsal si jedno čisté konto.

"Cigi byl pro nás v závěru sezony stěžejní hráč. Odchytal celé play off i baráž. Tam nás proti extraligovým týmům jednoznačně přesvědčil o svých kvalitách. Obecně budeme na naše gólmany spoléhat i v extralize," řekl trenér a sportovní manažer Kladna David Čermák a připomněl prodloužení kontraktu i dalšího gólmana Adama Brízgaly.

"Vztahy mezi gólmany jsou často složité, ale kluci si sedli a vychází spolu skvěle. Nedělalo jim ani problém to, že se střídali a my věříme, že to tak bude i pokračovat," doplnil Čermák.

Kladenský odchovance Cikánek má v extralize na kontě celkem 96 utkání, v nichž si udržel průměr 3,37 branky na zápas, úspěšnost 90,76 procenta a třikrát vychytal nulu.

O dva roky mladší Melka se vrátil do Kladna v polovině ledna po necelých čtyřech sezonách strávených v Ústí nad Labem. V 53 prvoligových duelech v uplynulé sezoně včetně play off zaznamenal 40 bodů za 21 branek a 19 asistencí. V baráží ve 12 duelech vstřelil dva góly a na stejný počet přihrál.

"Hodně nám pomohl v přesilovkách, kde osvědčil svůj klid. Teď dostane šanci v extralize a jsem přesvědčený o tom, že se bavíme o extraligovém hokejistovi," dodal Čermák. Melka v nejvyšší soutěži dosud sehrál 121 utkání a nasbíral 21 bodů za devět branek a 12 asistencí.