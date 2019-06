Obrovská síla zabijáků z Bostonu. Pastrňák skóroval a poslal soupeře do vzduchu

před 2 hodinami

Boston rozstřílel St. Louis ve třetím finále NHL na jeho ledě 7:2 a jen dvě výhry dělí Bruins od zisku Stanley Cupu. David Pastrňák se na vítězství podílel svým prvním finálovým gólem, potěšila ho masivní úspěšnost přesilovek, a ještě načapal agresivního soka.

Bostonu se ve třetím pokračování finálové série v St. Louis skvěle podařil nástup a na začátku druhé třetiny nebylo za stavu 4:0 pro Bruins co řešit. Před brankářem Jordanem Binningtonem si Pastrňák zpracoval přihrávku od Toreyho Kruga a bekhendem zavěsil pod horní tyčku.

David Pastrňák vstřelil svůj první gól ve finále a osmý v letošním play off:

Havířovský rodák vstřelil svůj první gól ve finále Stanley Cupu a prosadil se při přesilovce. Boston vůbec v St. Louis zužitkoval čtyři přesilovky ze čtyř, čímž jednoznačně strhl utkání na svou stranu.

"Věděli jsme, že máme dost dobré přesilovky na to, abychom v nich dávali tak málo gólů," promluvil Pastrňák o zlepšení Bostonu. Přitom ani dosud nehráli Bruins v play off v početní výhodě zle, třetí finále bylo už sedmým zápasem v řadě s alespoň jedním přesilovkovým gólem.

Vedle Pastrňáka poprvé ve finálové sérii výrazně oživli také další členové prvního útoku Patrice Bergeron a Brad Marchand. Tato trojice se podílela na třech gólech a kombinace od modré čáry řídil obránce Krug, který jako první hráč Bruins v historii zapsal v jednom zápase finále čtyři body.

"Torey předvedl při přesilovkách vynikající práci. Rozdal skvělé přihrávky, pokaždé se rozhodl správně," chválil Pastrňák spoluhráče, který zaujal v prvním utkání finálové série hitem bez helmy proti Robertu Thomasovi.

Ve třetím finále přidal k velké bojovnosti i produktivitu. "Zjednodušili jsme hru a potvrdilo se, že bychom měli z přesilovek dávat hodně gólů. Máme na tyto situace skvělé hráče," komentoval Krug. "Častěji jsme stříleli a dařilo se nám na vhazování," doplnil Pastrňák další důvody úspěchu.

Pastrňák se vyhnul monstróznímu hitu

Třiadvacetiletý český forvard měl první dobrou šanci už v desáté minutě, ale tehdy ještě střílel z první jen do Binningtona. Ve čtrnácté minutě se pak šikovně vyhnul monstróznímu hitu od Braydena Schenna.

Pastrňák zavážel puk do útočného pásma a přesouval se s kotoučem z levé strany napravo. Schenn si ho vyhlídl, najel si tak, aby mohl českého útočníka trefit, a ještě si povyskočil. Pastrňák se rozjetému Kanaďanovi vyhnul alespoň v takové míře, že nedošlo k přímému kontaktu.

Schenn trefil Pastrňáka do ramene a do nohy, ale pokud by si český hráč útočníka Blues včas nevšiml, mohl pro něj mít hit daleko horší následky. Schenn by nejspíš zasáhl jeho hlavu i koleno. Místo toho se po odrazu od ledu prolétl vzduchem, předvedl ukázkové salto a tvrdě dopadl.

Snaha Braydena Schenna o hit proti Davidu Pastrňákovi:

Brayden Schenn did a FLIP trying to hit David Pastrnak 😳😂...



Via @Sportsnet (YT) pic.twitter.com/TwrkiAe1H7 — Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) June 2, 2019

"Přišlo mi, že především ve třetí třetině už byl soupeř trochu frustrovaný a nastoupil na nás. My jsme s tím ale počítali, musíme s tím počítat. Je to v pohodě," usmál se čtvrtý nejproduktivnější hráč play off Pastrňák.

St. Louis hraje finále NHL počtvrté a po 49 letech. V letech 1968, 1969 a 1970 prohráli Blues vždy 0:4, letos v Bostonu poprvé získali jednu výhru. Nyní ale budou potřebovat nutně uspět i v druhém domácím zápase, aby nepustili Bruins do trháku.

Jedním z klíčů by měla být větší disciplinovanost. "Celou sérii si hrajeme s ohněm a ve třetím zápase jsme kvůli tomu vyhořeli," glosoval trenér St. Louis Craig Berube. "Musíme se držet ve hře pět na pět," dodal kapitán hokejistů ze státu Missouri Alex Pietrangelo.

Hokej v St. Louis konečně předčil baseball

Boston nastřílel z přesilovek už 23 gólů v 19 utkáních a má úspěšnost 35,94 procent. "Ale třetí zápas byl jedním z těch dní, kdy vám do brány spadne všechno. Bude důležité na to navázat, pořád máme hodně co zlepšovat," poznamenal jeden z ofenzivních zabijáků Marchand.

Ačkoliv nepatří St. Louis zrovna mezi hokejové bašty a ta nejtradičnější místa NHL, zájem o finále je ve městě obrovský. Na první domácí duel s Bostonem přišlo skoro 19 tisíc diváků a fanoušci, kteří se na stadion nedostali, mohli sledovat promítání přímo ve městě.

Finále Stanley Cupu se navíc krylo s utkáním baseballové MLB mezi St. Louis Cardinals a Chicagem Cubs. "Poprvé jsem zažil, že více diváků šlo směrem na hokejový stadion než na ten baseballový," nechal se slyšet herec Jon Hamm, rodák ze St. Louis a příznivec Blues.

Jenže zatímco baseballisté St. Louis vyhráli 7:4, Blues jsou za stavu 1:2 v nelehké pozici. Čtvrté finále NHL se odehraje v jejich městě v noci z pondělí na úterý znovu od 2:00 středoevropského letního času.