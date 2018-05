Hokejový brankář Hrachovina odchází z Finska do Astany v KHL

před 41 minutami

Hrachovina si v příštích týdnech vyzkouší pozici trojky na MS.

Praha - Hokejový brankář Dominik Hrachovina odchází z Finska do KHL. Člen kádru reprezentace pro nadcházející mistrovství světa bude chytat za tým Barys Astana. Třiadvacetiletý gólman získal v dresu Tappary Tampere dvakrát titul, na severu Evropy působil od roku 2010.

"Zájem Barysu Astana byl nejintenzivnější a předčil zájem ostatních klubů KHL, u kterých se o možném příchodu Dominika spekulovalo," uvedl hráčův zástupce Marek Vorel z agentury Global Management Group. "Po úspěšném angažmá ve Finsku je načase, aby nasbíral další zkušenosti," dodal.

Odchovanec Komety Brno odešel do Finska již v šestnácti a postupně se propracoval do pozice jedničky v Tappaře. První titul slavil jako dvojka, loni tým k triumfu v play off dovedl sám.

Letos Tappara prohrála ve finále s Oulu a Hrachovina následně nečekaně dostal i pozvánku do reprezentace pro MS, kde bude působit jako trojka. Na svůj premiérový start v seniorském národním týmu ale stále čeká.