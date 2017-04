Stehno už není břečka, jsou vidět svaly, těší Jordána. Chce stihnout MS

před 1 hodinou

Hokejový obránce Michal Jordán utrpěl v dresu Kazaně zranění, ale rychle se zotavuje. Chce stihnout květnové mistrovství světa ve Francii a Německu.

Chomutov - Michal Jordán se v posledních sezonách stal nedílnou součástí defenzivy české hokejové reprezentace na vrcholných akcí.

Šestadvacetiletý obránce startoval na posledních třech mistrovstvích světa i loňském Světovém poháru a rád by se představil i na květnovém šampionátu v Paříži a Kolíně nad Rýnem. Nejdříve se však musí zotavit poté, co si 24. března v semifinále Kontinentální ligy poranil kolenní vazy.

Podle prvních informací měl být Jordán mimo hru až dva měsíce, což by znamenalo, že MS nestihne. Zlínský odchovanec však pilně rehabilituje a věří, že se na turnaj stihne připravit. I proto se minulý týden zapojil do přípravy národního týmu.

"Můj stav je daleko lepší, než když jsem se v pondělí k týmu připojil. Měl jsem to v celkové ortéze. Stehno a koleno bylo hodně zatuhlé, ale za pět dní jsme udělali velký kus práce," řekl Jordán ČTK. "Už začínají být na stehně vidět i svaly, už to není břečka. Byl to hodně pozitivní týden, udělali jsme dost práce a doufám, že se to tak bude zlepšovat i nadále," uvedl obránce Kazaně.

Na MS raději nemyslí

Jordán se zranil hned v úvodu prvního semifinálového zápasu play off KHL, kdy mu u mantinelu spadl na nohu finský útočník Magnitogorsku Tommi Santala. Český bek okamžitě putoval do nemocnice, nejprve v dějišti zápasu, poté v Kazani.

"Hned po zápase mi dělali rentgen, na kterém ale stejně nebylo nic poznat, s čímž jsem počítal. V Kazani mi dělali i rezonanci a tam se potvrdilo, že vazy jsou poraněné," uvedl Jordán. Bojoval i s menší jazykovou bariérou. "Oni neuměli pořádně anglicky a já rusky. Na druhou stranu mi se vším vyšli vstříc a snažili se. Z toho pohledu tam problém nebyl," řekl.

Přesto radši okamžitě odletěl do Čech, kde měl zajištěnou lepší péči. "Podle prvních zpráv jsem měl být mimo šest až osm týdnů, pak najednou čtyři. Byla tak nějaká šance, abych mohl potrénovat a připravit se na mistrovství," uvedl Jordán. Radši se ale ke startu na MS neupíná.

"Snažím se na to nemyslet. Začátky byly těžší, ale poslední dny byly hodně dobré a mám z toho lepší pocit. Nechci dělat výhledy, kdy bych mohl začít bruslit. Uvidí se den od dne, jak bude koleno reagovat. Neotéká to, což je dobré," řekl bývalý hráč Caroliny, jenž se loni na podzim rozhodl po devíti letech vrátit z NHL do Evropy.

Reprezentační trenér Josef Jandač by měl rád o případném Jordánově využití na MS jasno příští týden, kdy se v Českých Budějovicích uskuteční České hry. "Ani já to nechci oddalovat. Doufám, že v Budějovicích budu na ledě a že budeme vědět více. Jak už jsem říkal, nechci si dělat velké plány, abych z toho pak nebyl mrzutý. Uvidíme," řekl Jordán.

Jandačůvl zájem ho potěšil, iniciativní však byl i sám. "Nevěděl jsem, co mi bylo. Nechtěl jsem přijít o mistrovství a i z toho důvodu jsem letěl co nejrychleji. Aby mi řekli - skončila ti sezona, nebo můžeš zamakat a dá se to stihnout. Jsem rád, že to byla ta druhá varianta. A teď na tom každý den tvrdě makáme," dodal Jordán.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články