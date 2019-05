Druhá perioda zápasu je u konce a tentokrát už jdou do kabin spokojenější hokejisté Ruska. Ti v druhé části výrazně přidali, když zaznamenali hned dvanáct střeleckých pokusů a dvě branky. O tu první se postaral Jevgenij Kuzněcov, který ve 28. minutě pláchl obráncům a dostal Rusy opět do vedení. Pak se Kuzněcov převtělil do role asistenta, načež skvěle oslovil Dmitrije Orlova, jenž zblízka Kovářovi nedal šanci. Češi měli několik šancí, v přesilovce trefili podruhé v utkání tyčku, ale na svou dosud jedinou branku nenavázali.

Střely na bránu: 17 - 16