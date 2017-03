před 14 minutami

Hokejový obránce Petr Zámorský končí po dvou letech ve švédském Örebro. Sportovní manažer Niklas Johansson na klubovém webu oznámil, že český reprezentant již v týmu v příští sezoně nebude působit. Čtyřiadvacetiletý bek přišel do Örebra v roce 2015. Na začátku další sezony se pokusil prosadit v zámořské NHL, ale poté co jej New York Rangers poslali na farmu, rozhodl se po deseti startech v nižší AHL vrátit zpět do Švédska. V aktuálním ročníku odehrál zlínský odchovanec, jenž má na kontě dvě účasti na mistrovství světa, 46 zápasů s bilancí šest branek a deset asistencí.

autor: ČTK | před 14 minutami

