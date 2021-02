V nominaci hokejistů na Švédské hry jsou tři nováčci, vrací se Birner

Tři nováčky zařadil do nominace na Švédské hry v Malmö trenér českých hokejistů Filip Pešán.

Při třetím dílu série Euro Hockey Tour mohou debutovat obránce Filip Král z Komety Brno, útočník Oscar Flynn z Mladé Boleslavi a brankář Nick Malík, který v ještě nerozehrané juniorské OHL má nadále hájit barvy Sault Ste. Marie.

Poprvé od dubna 2018 se vrací do národního týmu útočník Michal Birner. Čtyřiatřicetiletá opora Liberce má za sebou účast na dvou mistrovstvích světa, na Světovém poháru v Torontu v roce 2016 a na olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018.

Premiérově v sezoně by se měl představit v národním týmu nejlepší střelec extraligy Matěj Stránský z Třince, který byl na prosincový Channel One Cup v Moskvě dodatečně povolán jako náhradník, ale nakonec se omluvil.

"Nominace byla ovlivněna tím, že jsme nemohli nominovat hráče z nejvyšší švýcarské soutěže, ale ani z KHL, a to kvůli pandemickým opatřením a i z důvodu logistických problémů. I když Rusové budou mít samozřejmě všechny nominované hráče z KHL a Švédové a Finové šest sedm hráčů, tak ty pandemické podmínky pro ně jsou rozdílné. A hlavně logistika je pro ně jiná než pro nás," uvedl Pešán.

"Proto jsme nemohli nominovat nikoho z Ruska a Švýcarska. Máme hráče ze Skandinávie, většinu ale tvoří hráči z české extraligy. Ruské kluby nemají moc chuť uvolňovat hráče v tomto termínu, ale nebylo to vůbec ani možné, protože hráči by se museli dostat do Prahy a potom letět charterem s celým týmem, což bylo logisticky nemožné. Máme za povinnost odcestovat z Prahy charterovým letem, ale mám třeba zprávy o tom, že několik finských hráčů cestuje z Ruska autem do Helsinek," doplnil Pešán.

Malík, který byl na přelomu roku jedničkou na mistrovství světa dvacítek v Edmontonu, doplňuje Patrika Bartošáka z Lahti a Dominika Hrachovinu z Tampere. Ti se společně představili na listopadovém prvním turnaji sezony Karjala v Helsinkách. Osmnáctiletý syn bývalého reprezentačního obránce Marka Malíka, majitele bronzové medaile z olympijských her v Turíně z roku 2006, na začátku sezony chytal v prvoligovém Frýdku-Místku.

Jednadvacetiletý Král, který má v NHL smlouvu s Torontem, začal sezonu v prvoligovém Přerově, ale pak se přesunul do Komety Brno, kde zaznamenal v 36 zápasech 17 bodů za pět branek a 12 asistencí. Stejně starý Flynn, který je rodákem z britského Burnley a jeho otec je Angličan, se začíná řadit mezi opory mateřské Mladé Boleslavi.

"Dvojici brankářů jsme potřebovali doplnit o gólmana, jenž bude k dispozici v tréninku a neměl by - alespoň podle plánů, které máme - zasáhnout do utkání, pokud se, nedej bože, nestane něco někomu z dvojice Bartošák, Hrachovina. Logicky nechceme sahat po někom, kdo je v plném zápasovém zatížení v klubu. Nick Malík se nabízel jako dobrá varianta i v tom ohledu, že mu může týden v dospělém nároďáku pomoci i s ohledem na jeho příští světový šampionát dvacítek," řekl Pešán.

"Filip Král je jednoznačně jeden z nejlepších obránců extraligy v poslední době, u něho jsme chtěli podpořit jeho velký výkonnostní nárůst. Oscar Flynn je stabilní hráč, který hraje dobře v celém útoku. Myslím, že nám dodá rychlost a dravost, kterou budeme ve třetí čtvrté lajně jednoznačně potřebovat," vysvětlil Pešán výběr nováčků.

Poprvé pod Pešánovým vedením se představí vedle nováčků, Birnera a Stránského také obránci David Musil z Třince, David Němeček ze Sparty a Libor Šulák z Kärpätu Oulu a útočníci Jakub Flek z Karlových Varů, Petr Holík z Komety Brno a David Tomášek, Němečkův klubový spoluhráč.

Do turnaje, který se bude hrát kvůli pandemii koronaviru stejně jako předešlé dva díly EHT v uzavřené "bublině", vstoupí český tým ve čtvrtek 11. února zápasem od 19:00 proti domácímu Švédsku. Další dvě utkání začnou vždy v poledne - v sobotu proti Finsku a v neděli proti Rusku.

Nominace českých hokejistů na Švédské hry v Malmö (11.-14. února):

Brankáři: Patrik Bartošák (Pelicans Lahti/Fin.; 16 zápasů), Dominik Hrachovina (Tappara Tampere/Fin.; 1), Nick Malík (Sault Ste. Marie/OHL; 0).

Obránci: Filip Král (Kometa Brno; 0 zápasů/0 branek), David Musil (Oceláři Třinec; 31/0), David Němeček (Sparta Praha; 6/0), Ondřej Vitásek (Bílí Tygři Liberec; 42/2), Jakub Galvas (Jukurit Mikkeli/Fin.; 12/2), Lukáš Klok (Lukko Rauma/Fin.; 22/1), Michal Moravčík (Tappara Tampere/Fin.; 40/1), Libor Šulák (Kärpät Oulu/Fin.; 25/1).

Útočníci: Michal Birner (63/9), Radan Lenc (oba Bílí Tygři Liberec; 28/4), Matěj Blümel, Ondřej Roman (oba Dynamo Pardubice; 21/4), Matěj Stránský (15/2), Michael Špaček (oba Oceláři Třinec; 3/0), Jakub Flek (Energie Karlovy Vary; 3/1), Oscar Flynn (BK Mladá Boleslav; 0/0), Petr Holík (Kometa Brno; 34/10), Petr Kodýtek (Škoda Plzeň; 3/0), Dominik Lakatoš (Vítkovice; 2/1), David Tomášek (Sparta Praha; 26/6), Radek Koblížek (Kärpät Oulu; 5/0), Jan Ordoš (Oskarshamn/Švéd.; 7/1), Jiří Smejkal (Tappara Tampere/Fin.; 4/0).