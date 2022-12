V kádru hokejové dvacítky pro MS jsou i Jiříček s Kulichem

Bronzový medailista z letošního seniorského hokejového mistrovství světa David Jiříček figuruje v širší, sedmadvacetičlenné nominaci juniorské reprezentace pro světový šampionát hráčů do 20 let v Kanadě. Trenér Radim Rulík do kádru zařadil i útočníka Jiřího Kulicha, jenž stejně jako Jiříček aktuálně hraje v zámořské AHL.

"Jsme v intenzivním kontaktu s generálními manažery Columbusu a Buffala. Máme předběžný souhlas, že by měli David i Jirka náš tým před začátkem mistrovství posílit. Stoprocentně ale vše budeme moct potvrdit, až budou oba na místě. Do té doby se bude tým připravovat naplno bez nich," uvedl manažer české dvacítky Otakar Černý na dnešní tiskové konferenci. Devatenáctiletý Jiříček, který již startoval na dvou juniorských MS, je smluvně vázaný v Columbusu. O rok mladší Kulich, nejlepší střelec letošního MS hráčů do 18 let, je hráčem Buffala. Oba hokejisté mohou být v příštích dnech teoreticky povoláni do NHL, Jiříček v sezoně již dvakrát za Blue Jackets nastoupil. Rulík s asistenty Markem Židlickým a Jiřím Kalousem do širší nominace zařadil tři brankáře, devět obránců a 15 útočníků. Na šampionátu mohou využít tři brankáře a 20 hráčů do pole. "Strategii zapisování hráčů na soupisku budeme určitě řešit až v průběhu přípravného kempu. Variant máme několik a roli může sehrát hned několik faktorů," řekl Rulík. Evropská část výběru odletí do Kanady už v úterý, patnáct zámořských hráčů se k týmu připojí v Bridgewateru, kde budou Češi od středy trénovat. Před šampionátem odehrají hokejisté dvě přípravná utkání v Halifaxu - 20. prosince proti Lotyšsku a o dva dny později proti Švýcarsku. Do turnaje vstoupí Česko 27. prosince v 0:30 SEČ zápasem proti domácí Kanadě. Poté se v základní skupině A utká ještě s Rakouskem, Švédskem a Německem. Na posledním juniorském MS, které se letos konalo netradičně v náhradním srpnovém termínu, česká reprezentace pod Rulíkovým vedením obsadila čtvrté místo, v boji o bronz prohrála se Švédskem 1:3. Medaili získalo Česko naposledy v roce 2005, kdy skončilo třetí. Nominace: Brankáři: Daniel Král (Liberec), Oliver Šatný (Cape Breton/QMJHL), Tomáš Suchánek (Tri-City/WHL), obránci: Jiří Ticháček (Kladno), Ondřej Chabada (Pardubice), Aleš Čech (Oulu/Fin.), David Špaček (Sherbrooke/QMJHL), David Moravec (Halifax/QMJHL), Marek Alscher (Portland/WHL), Stanislav Svozil (Regina/WHL), Tomáš Hamara (Kitchener/OHL), David Jiříček (Cleveland/AHL), útočníci: Lukáš Pajer (Hradec Králové), Petr Hauser (Sparta Praha), Matouš Menšík (Olomouc), Robin Sapoušek (Karlovy Vary), Eduard Šalé (Kometa Brno), Jakub Kos (Ilves Tampere/Fin.), Jakub Brabenec (Charlottetown/QMJHL), Marcel Marcel (Gatineau/QMJHL), Adam Měchura (Tri-City/WHL), Ondřej Becher (Prince George/WHL), Martin Ryšavý (Moose Jaw/WHL), Gabriel Szturc (Kelowna/WHL), Matyáš Šapovaliv (Saginaw/OHL), Jaroslav Chmelař (Providence/NCAA), Jiří Kulich (Rochester/AHL).