Další omluvenka pro Jandače. Hokejisté se sešli v Příbrami bez útočníka Bulíře

před 1 hodinou

Útočník Liberce Michal Bulíř se omluvil z reprezentačního srazu v Příbrami. Hokejisté tam sehrají přípravné duely se Švýcarskem.

Příbram - Hokejová reprezentace se sešla v Příbrami před přípravnými zápasy se Švýcarskem, které odehrají ve středu a ve čtvrtek. Liberecký útočník Michal Bulíř se k týmu po nedávné viróze nepřipojí. Kouč Josef Jandač chce ještě zvážit, jak bude v nejbližších utkáních vypadat sestava, jisté však je, že prostor dostanou především mladší hráči současného výběru.

Bulíř s Libercem vypadl z extraligového play off po sedmizápasové čtvrtfinálové sérii s Hradcem Králové, s klubovými spoluhráči Filipem Pyrochtou a Janem Ordošem si však sezonu neprodlouží. "Nedopadlo to, má nějaké špatné hodnoty v krvi, takže se omluvil," řekl dnes Jandač ČTK a serveru hokej.cz.

Zamýšlenou sestavu zatím neprozradil. "Počkám ještě na zdravotní stav. Také jak na tom bude Jakub Orsava, uvidíme. Chtěl bych dát ale prostor spíš mladším klukům a nechat zkušenější hráče hrát jen jeden zápas. Nebo třeba ani ten ne," nastínil Jandač.

"Moje představa byla taková, že jsem chtěl mít devět obránců a patnáct útočníků, ale při těch omluvenkách máme jen osm obránců a útočníků je jen čtrnáct. Ale zvládneme to. Jen to musím nějak dobře rozdělit," dodal devětačtyřicetiletý trenér.

Duely proti Švýcarům budou prvními z celkem deseti zápasů před květnovým světovým šampionátem v Dánsku. "Trénování je třeba zpestřit také hrou, to je jasné, ale zatím to ještě není nikterak přehnaně dlouhé. Rozkoukáme se tady v Příbrami a ve středu a ve čtvrtek jdeme na Švýcary."

Právě Švýcarsko je pro český národní tým v posledních letech velmi nepříjemným sokem. "Těžko předvídat, jakým budou Švýcaři soupeřem tentokrát. Co jsem tak koukal na jejich soupisku, mají hodně mladý tým, takže předpokládám, že to bude spíš bruslivější a živelnější," odtušil Jandač.

Doma se Češi fanouškům představili naposledy v polovině prosince, kdy se utkali s Finskem v pražské O2 areně. Do Příbrami se seniorská reprezentace vrací poprvé od roku 2001, kdy ve středočeském městě hrála shodou okolností rovněž proti Švýcarsku.

"Proto se dávají ty přípravné zápasy do měst o něco menších, aby to třeba zase vzbudilo zájem, přišly rodiny s dětmi a dostaly třeba novou chuť věnovat se hokeji. Je to dobře. Sám si Příbram pamatuji ještě z doby, kdy jsem hrál a jezdil sem v žákovských kategoriích," vzpomínal Jandač.

Ohledně situace s případnými zámořskými posilami zůstává opatrný. "Jsme v tomto ohledu v úzké komunikaci s Jirkou Fischerem, nadále probíhá mapování situace a kontaktování hráčů. Jsou tam takoví, kteří jsou už mimo vyřazovací boje, další o ně ještě hrají, jiní jsou zase už v play off. Ještě bych nepředjímal, je pořád brzy," vysvětlil Jandač.

Až však nastane příhodná doba, měl by rád zámořské posily k dispozici co možná nejdříve. "Aby ti kluci měli čas na aklimatizaci a zároveň abychom mohli rozložit tu zátěž na Českých i Švédských hrách, aby se porce těch utkání rozdělila mezi hráče," řekl Jandač.