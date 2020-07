Tři výhry, ale také tři pozitivní testy. Virus se objevil v šatně hokejové dvacítky

Tři nejmenovaní členové české hokejové reprezentace do 20 let měli po návratu do klubů z úspěšného přípravného trojutkání se Slovenskem pozitivní test na koronavirus. ČTK o tom dnes informoval tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

"Tři členové týmu, který odehrál trojutkání v Brně, nám dnes oznámili, že výsledky testů na nemoc covid-19, jimž se podrobili po návratu do klubů, byly pozitivní," řekl Zikmund. "Nebudeme jmenovat, o koho přesně se jedná, ale neprodleně jsme informovali všechny hráče a členy realizačního týmu, stejně tak jejich kluby a také rozhodčí a slovenskou stranu. S tím, že další postup bude standardní podle obecně platných nařízení," doplnil Zikmund. Čeští junioři odehráli od pátku do pondělí v Brně proti Slovákům tři zápasy a ve všech dokázali zvítězit. Byl to první test reprezentačního výběru hráčů do 20 let pod vedením nového trenéra Karla Mlejnka, bývalého asistenta na střídačce reprezentačního A-týmu.